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黃仁勳請辭…華爾街降評 目標價砍半

經濟日報／ 編譯季晶晶葉亭均／綜合外電

輝達創辦人黃仁勳請辭所有職務，華爾街開始估算「少了黃仁勳的輝達」是否還擁有高估值的理由，分析師陸續調降輝達股價的目標價或前景，當中不乏大刀一揮，把輝達目標價砍半。

知名多頭、Yorkville Ives分析師艾夫斯（Dan Ives）估算，若黃仁勳離職，輝達將面臨「關鍵人物風險」，股價可能下跌25%至30%，「黃仁勳是輝達的DNA，AI成就與雄心壯志都高度仰賴他繼續擔任執行長」。

他認為，若黃仁勳遭撤換，這不僅會改變輝達的未來發展方向，也將徹底改變美國及全球AI繪圖處理器（GPU）市場的競爭環境，尤其是在中國大陸市場。

Bernstein分析師拉斯根也把輝達的股票評等從「優於大盤」，降至「與大盤同步」，目標價從400美元砍半至200美元。

Baird將輝達評等降至「中立」，風險包括2027年資料中心支出難以掌握、AI投資多年快速成長後需求可能轉弱，以及黃仁勳能否繼續領導輝達。

摩根士丹利將輝達移出首選名單，卻維持「加碼」評等。分析師指出，自上月列為首選以來，股價已跌逾25%，觸及內部停損政策；黃仁勳對輝達策略方向的重要性，也使短期前景更難判斷。

美銀也將輝達移出US 1首選名單。

Freedom Broker資深股票分析師托爾馬喬夫（Yegor Tolmachev）估計，輝達股價可能重挫10%至30%，「股價跌幅將取決於幾項因素，尤其是黃仁勳的接班人能否掌握足夠的影響力，以及公司面臨的制裁措施有多嚴厲」。

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