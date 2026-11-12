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晶片管制將更嚴格…黃仁勳辭職恐衝擊陸AI發展 美中貿易競賽雙雙減速

黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

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黃仁勳去職 少了一個反制AI末世論的大人物 影響不容輕忽

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
輝達董事會12日宣布，黃仁勳已辭去執行長、總裁的輝達職務，也不再是董事會成員；由柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，同時兼任財務長。路透
輝達董事會12日宣布，黃仁勳已辭去執行長、總裁的輝達職務，也不再是董事會成員；由柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長，同時兼任財務長。路透

黃仁勳12日辭去輝達執行長一職，接下來的發展無論對輝達的投資人、客戶及競爭者以及整個人工智慧（AI）都將產生不容輕忽的影響。

認為黃仁勳應該離開的主要理由，並不在於他對家庭不忠，而是他在當前AI產業發展的關鍵時刻，竟然忽略安全與政治風險。黃仁勳若不離開，必然將有更多對他本人及輝達不利的資訊不斷流出，加上美國政府的調查將持續進行，可能會對輝達的前景帶來更多的不確定性。目前已有三位國會議員要求黃仁勳作證，接下來還會有正式的司法訊問。黃仁勳與他的團隊將會被這些事務分心，他在業界的地位也只會下降。同時輝達將面對政府更多的監督，以及潛在的法規約束，包括政府對輝達的晶片出口，以及賣給誰，都將做更嚴格的管制。這不僅攸關輝達的聲譽，更攸關營收及獲利。

黃仁勳去職對整個產業的首要影響，可能意味著可能意味著將失去一位對AI榮景高瞻遠矚，以及一位能夠反制奧特曼、阿莫戴及其他「AI末世論」者的強有力人物，更看不到有誰能扛起AI產業的大纛。

其次，也是最重要的，就是輝達不僅是AI基礎設施所不可或缺的供應者，而且也進一步成為融資者；輝達借出本身的價值，來加速AI基礎設施成長，黃仁勳更贏得科技界「中央銀行家」的稱號。過去3年來輝達已對客戶提供3千億美元的財務支持，還對新雲端公司或資料中心業者等新創企業投資，新建基礎設施，對AI實驗室出租算力。

對新雲端業者而言，黃仁勳離職的時機實在再糟不過。例如CoreWeave公司的舉債成本已一飛沖天，且融資管道阻塞，自然指望輝達來救。又據報導澳洲Firmus電網公司延後股票上市之後，正在與輝達洽商後續的創新投資，現在這項談判很可能暫停，甚至取消。

再者，黃仁勳去職，之前與輝達有來往的機構自然會採取較為防禦性的立場，或者不再對輝達的客戶提供融資。例如黃仁勳與多家金融巨擘達成的5,000億美元融資平台協議，現在很可能人走茶涼。

亞洲的AI基礎設施發展前景也令人擔憂，因為黃仁勳事件勢必將使輝達受到更嚴格的公共監督，可能必須減緩對亞洲的晶片出貨速度，從而使亞洲銀行界減緩對AI產業的融資速度。

黃仁勳本人的「明星」光亮將失，全球AI行情也可能出現震撼。

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