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雙黃同框派對成話題 技嘉意外捲入暴風圈

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲蕭君暉／綜合報導

輝達創辦人黃仁勳婚外情風暴擴大，板卡大廠技嘉意外捲入暴風圈。

黃仁勳外遇對象之一黃樂任職的MegaSpeed公司官網顯示，技嘉是MegaSpeed唯一家台灣合作夥伴，且有網友爆料，黃樂「對外稱與黃仁勳很熟」的那場派對，是由技嘉主辦，當時技嘉董事長葉培城與總經理李宜泰都在現場。

隨黃仁勳婚外情案增溫、黃樂背景被質疑「不單純」，兩人在台北出席的派對竟然是技嘉辦的，加上MegaSpeed被美國盯上，而技嘉剛好是MegaSpeed唯一家台灣合作夥伴，種種巧合，讓技嘉近日成為業界另一關注話題。

技嘉昨（12）日表示，「近期紛擾很多，消息也真真假假，在這個艱難的時刻，我們不方便多做評論，希望大家聚焦在公司的業績，以及未來的成長，謝謝關心。」

MegaSpeed官網所列的合作夥伴共有三家，分別是輝達、英特爾以及技嘉。

貿易紀錄顯示，Megaspeed進口的輝達產品超過46億美元，並透過東南亞多處設施，向阿里巴巴集團出租輝達晶片。至於黃樂現在人在哪？彭博資訊引述知情人士報導，黃樂已返回中國大陸，目前住在北京。

紐約時報報導，2024年6月初某個深夜，台北一間可俯瞰城市夜景的高樓酒吧內，科技業人士齊聚慶祝AI產業的蓬勃發展。

現場出席者、科技公司NetThunder執行長Parker Schmitt接受外媒訪問時還原當晚場景表示，那時已過午夜，黃樂正與人群中的業界人士交談，突然轉身對眾人說，「我跟你們打賭，我可以把Jensen（黃仁勳英文名）找來。」話音未落，黃仁勳本人竟真的出現。

針對黃仁勳當晚出席的原因，各方說法不一。另有當天的目擊者爆料，上述聚會地點時間是2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，地點是台北敦化北路某飯店15樓酒吧，派對由技嘉主辦，屬於私人派對，「現場清一色是男性，只有黃樂一名女性」。目擊者更公開當天的照片，黃樂、黃仁勳、葉培城、李宜泰等人都入鏡。

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