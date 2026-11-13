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CoreWeave擬再借40億美元
知情人士透露，有「輝達親兒子」之稱的AI雲端業者CoreWeave計劃透過投資級貸款，再舉債至少40億美元。這筆籌資案由摩根士丹利和三菱日聯金融集團（MUFG）主導，將分階段向投資人聯貸，最快下周推出。計畫尚未敲定，仍可能改變。
CoreWeave本身的信用評等為非投資級，過去高度仰賴高收益債市場籌資擴建。但CoreWeave也透過晶片和相關合約作為債務擔保，取得較低舉債成本，新貸款預料將採類似架構。CoreWeave和摩根士丹利不予置評，MUFG未回覆置評請求。
CoreWeave今年3月已透過一筆投資級貸款籌得85億美元，評等主要反映Meta客戶合約提供的支持。
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