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黃仁勳婚外情…OpenAI執行長奧特曼火上加油：算力有重複計算問題

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

外電報導，OpenAI執行長奧特曼示警AI算力「目前有重複計算的問題存在」，並透露全球AI算力僅OpenAI、Anthropic等兩家有需求。值輝達執行長黃仁勳婚外情風暴打擊AI市場信心，法人直言，奧特曼相關談話「火上加油」，牽動緯創、緯穎、廣達、鴻海等台鏈後市。

外電指出，上述消息，是奧特曼在上月底密訪南韓與三星集團閉門會議時的觀點，直到最近才曝光。

奧特曼當時談到未來五至十年AI、記憶體等需求是否可能面臨飽和或放緩疑慮時坦言，目前市場上僅OpenAI、Anthropic等兩大AI廠商有真正的AI算力需求，且當前AI算力需求的市場推估有重複計算的問題存在，未來可能將衝擊供應鏈及市場。

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