黃再傳出軌 女主角曾來台

紐時報導指出，輝達創辦人黃仁勳再傳婚外情，對象是與直接向他匯報的輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。根據輝達網站，現年48歲的鮑爾已婚，與黃仁勳共事逾18年。

鮑爾不僅與黃仁勳關係匪淺，也曾於2024年6月到訪台灣，當時曾拜會台大醫院與林口長庚醫院，洽談醫療AI合作，並留下多張照片，意外讓台灣成為這場桃色風暴的交集點。

鮑爾2008年以總監身分加入輝達，她負責推動把輝達晶片技術應用於高等教育和醫療的計畫，尤其是醫療影像設備。

鮑爾之後在輝達逐步升遷。她的LinkedIn資料顯示，2016年升任AI事業開發資深總監，帶領專注AI的業務開發團隊，2017年底再升任醫療事業副總裁。

她也在世界各地出席科技會議，代表輝達發表演說。輝達官網目前列出的職掌顯示，她負責醫療業務的硬體與軟體，涵蓋醫療影像、生命科學及藥物研發等技術。

今年3月，鮑爾出席輝達在加州聖荷西舉行的年度GTC開發者大會，談到如何運用AI協助醫療和生物學研究取得突破，簡報也用了黃仁勳的卡通形象。

紐時報導，兩人3月在加州聖荷西一間舉辦輝達會議的飯店裡，被錄下舉止親暱的畫面，黃仁勳的維安人員發現有人拿手機拍攝，便將拍攝者帶到一旁隔開，並提出條件，希望簽署保密協議。

鮑爾8月受訪時回憶，在加入輝達之前，她曾在一家電子新創公司擔任工程師，之後轉做產品工作，並主動聯繫輝達，討論輝達的運算晶片。輝達發現自家技術能用於醫療領域後，找她加入團隊。她在節目中形容，這份工作讓她「夢想成真」。

她也肯定黃仁勳對醫療領域的投入，「黃仁勳早在20多年前就對醫療產業充滿熱情，主要是因為他看到研究人員懷抱夢想，希望在醫療領域做出非常有意義、能帶來重大影響的成果，而我們可能正好有工具，能幫助他們達成目標」。

她2025年受訪時說：「我的生活幾乎離不開醫療，所以我隨時都在談這件事。」