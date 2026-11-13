黃仁勳婚外情 輝達13兆投資承諾…AI鏈未爆彈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一再爆出婚外情風波，12日宣布辭去輝達所有職務。外界憂心位居人工智慧（AI）生態系核心的黃仁勳，卸任所引發的動盪是否會沿著他建立的「AI循環融資」資金鏈擴散出去，從而造成「大到不能倒」的問題。

CNBC分析，輝達若出問題，不至於引發類似2008年銀行業「大到不能倒」的金融海嘯危機。曾掌管美國聯邦存款保險公司（FDIC）的貝爾表示，輝達「完全不是銀行意義上那種大到不能倒的企業」。相較於陷入困境的銀行，輝達不易因市場信心突然流失而陷入危機，即使出問題，輝達仍能持續生產客戶願意購買的產品，龐大的股東權益也能提供緩衝。

不過，輝達引發的衝擊可能因「AI循環融資」，波及整體AI供應鏈。輝達近年為壯大AI產業，已對其他企業做出數千億美元的財務承諾，既確保輝達AI晶片未來有更多客戶，也讓雲端業者更容易取得融資，獲得「AI央行」稱號。

主要憂慮在於，若輝達無法履行承諾，支撐AI熱潮的多項因素可能同時逆轉，衝擊就可能沿著整條資金鏈擴散，波及舉債的企業，以及提供貸款的銀行。

例如，若輝達繪圖處理器（GPU）晶片的價值下跌，可能讓市場更為擔心以這些GPU為擔保品舉債的企業，能否償債，使大型科技業者原本提供同業的財務支援，突然從成長助力轉變為拖累。科技企業可能同時面臨信用問題與股價下跌雙重打擊，進一步波及整體經濟。

國際貨幣基金（IMF）全球市場分析部門副主任傑森·吳（Jason Wu）警告，AI企業與投資人槓桿持續增加，可能引發更廣泛的金融問題。例如包括Google等「超大規模雲端業者」在投資級債券市場的發債占比，短短兩年內便從1%攀升至10%。

哥倫比亞商學院金融學教授范尼厄溫伯格估計，輝達相關承諾總額約4,000億美元（約新台幣13.15兆元）。

不過，這4,000億美元仍只占輝達當前約4兆美元市值的一小部分。范尼厄溫伯格表示：「輝達必須瀕臨滅亡，這些擔保才可能全部陷入危機…目前整個體系仍有相當龐大的股東權益作為緩衝。」

另一方面，其他企業早已設法進軍輝達利潤豐厚的晶片市場，長期來看，這些產品可能取代輝達的晶片，進而限制輝達若發生問題時，對整體經濟造成的衝擊。