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黃仁勳請辭…對手恐搶單 台鏈考驗大、牽動台股後市

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

輝達創辦人黃仁勳辭去輝達所有職務，考驗台灣AI供應鏈。分析師指出，目前衝擊仍集中在輝達，一旦輝達換帥後縮減對合作業者的資金支持，或競爭對手趁勢搶走市占，影響就可能擴及台灣訂單和投資，甚至改變台韓股市的強弱格局。

為何台灣須格外在意？

黃仁勳在台灣受到追捧，除了出身台灣，也因為他帶領的輝達讓台灣業者分享AI熱潮。台積電為輝達製造最先進的晶片，台灣企業也參與封裝、伺服器和相關設備供應。

黃仁勳下台，台股可能面臨更大考驗。輝達前十大供應商中，有五家位於台灣，另有十多家業者供應伺服器、機架、散熱和電力系統，為輝達高階產品提供配套。

黃仁勳5月曾表示，輝達每年在台支出已達約1,000億美元，正朝1,500億美元邁進，包括供應鏈採購等支出，規模之大，也讓台灣業者格外關注輝達後續安排。

輝達台北總部計畫是另一個觀察重點。台北市長蔣萬安表示，市府和輝達溝通順暢，將依既定計畫持續合作。

個人風波怎麼傳到供應鏈？

Panmure Liberum投資策略師克萊姆（Joachim Klement）認為，黃仁勳辭去輝達所有職務，輝達可能減少支持亞洲或美國的其他企業，衝擊就可能擴及其他半導體股。

美銀指出，輝達投資遍及AI產業。若輝達對新建案出資轉趨保守，可能影響記憶體、網通設備和半導體製造設備需求，但這只是可能情境，其他資金也可能補上缺口，輝達投資活動較少曝光，也未必代表對產業的支持減少。

對台灣供應商而言，接下來要看的是客戶採購、建案進度和資金安排是否出現實際變化。彭博彙整資料顯示，輝達占京元電子營收比重達36%，緯創為21%，台積電為19%。其他台灣供應商包括日月光投控、景碩、和碩和鴻海集團。聯發科、世芯和南亞科也值得留意。

台灣業者接下來該關注什麼？

美銀認為，應檢查客戶能否取得產品、訂單和營運執行是否改變。若輝達分心，超微、博通和邁威爾可能獲得機會；但若美方擴大出口審查，其他向大陸銷售產品的美國供應商也可能受到影響。

輝達風波也可能讓台韓股市走勢出現分歧，若AI支出持續、晶片供應商市占卻有變化，台韓受惠的程度就可能不同，也可能改變亞洲股市的領漲市場。

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