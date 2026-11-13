黃仁勳下台效應 輝達GPU勢力恐受挫…業界憂全球AI業產值大縮水

輝達創辦人黃仁勳請辭輝達所有職務，台鏈全面警戒，全球AI業更是神經緊繃。國內重量級AI半導體業高層憂心，黃仁勳是輝達GPU主導AI市場關鍵，他下台後勢必重創市場信心，若GPU勢力因而受挫，「全球AI業產值將大縮水，台廠也不會好過」。

該名重量級AI半導體業高層指出，AI市場需求應該不會因黃仁勳事件而大幅衰退，但少了黃仁勳之後的輝達，後續開發GPU腳步與在業界規格制訂權可能出現變化，非輝達陣營包括ASIC、TPU等勢力可望崛起，GPU獨大的格局未來十年內可能逐步鬆動，全球AI伺服器產業生態也將改寫。

業界人士分析，輝達憑藉GPU效能、CUDA軟體生態系及高速互連技術，取得獨具競爭優勢，但技術進化瞬息萬變，優勢未必能長期維持，尤其當龍頭供應商面臨變數，大型CSP將更重視多元供應鏈，避免龐大AI基礎建設集中使用單一平台，為TPU及ASIC帶來擴大滲透的契機。

業界人士指出，以Google為例，AI改變晶片設計流程，大幅縮短研發進度，甚至幾周就能完成過去半年、一年的設計任務，未來十年科技產業最大的挑戰，是技術進步速度可能超越企業應變能力，過去累積的核心技術與市場地位，隨時可能重新洗牌。

從建置成本觀察，GPU與TPU、ASIC也存在顯著差距。輝達GB300 NVL72伺服器每櫃配置72顆GPU，系統價格約300萬美元起跳，若納入完整高速網通平台及客製化液冷散熱設計，一台伺服器整體金額上看500萬美元。

反觀Google最新的第七代TPU Ironwood，每櫃配置64顆運算晶片，單櫃價格約150萬美元，明顯低於輝達高階GPU平台。Google透過自研晶片與軟硬體整合，掌握運算成本，依據自身模型與應用需求調整架構，進一步提高算力部署彈性。

微軟、Meta及亞馬遜AWS等CSP業者，同樣積極投入ASIC開發，以Meta自研MTIA系列為例，針對特定AI工作負載進行最佳化，部分配置相對精簡的ASIC伺服器機櫃，成本甚至可能降至15萬美元左右。

即便不同平台晶片數量與運算效能差異甚大，不能單純以價格比較，但「輝達AI伺服器造價明顯比ASIC與TPU伺服器貴很多」是不爭的事實，一旦輝達市占遭瓜分，整個產業的產值也將大大幅縮水。

業界研判，輝達短期內仍具備領先優勢，但有政策、供應及經營等變數影響，使CSP擴大TPU與ASIC部署的誘因將更為明確。尤其AI推論需求持續攀升，客製化晶片能以較低成本滿足特定運算需求，將分食GPU市場，形成三種運算架構並進的新局。

業界大老認為，企業關鍵仍是守住核心技術，未來GPU、TPU及ASIC各自發展，將帶動AI伺服器供應鏈重新分配資源，全球半導體產業仍會不斷迎來新的競爭與洗牌。