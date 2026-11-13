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讚黃仁勳表現出色…川普點名蘋果庫克接任 「傳奇接替傳奇」

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輝達新CEO柯蕾絲 公司成長關鍵角色

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

輝達執行長黃仁勳十二日辭去執行長等職位，由財務長柯蕾絲代理執行長一職。在代理期間，她將持續兼任執行副總裁暨財務長，董事會也將啟動正式遴選執行長程序。

輝達十二日聲明說，自二○一九年三月加入輝達以來，柯蕾絲一直擔任執行副總裁暨財務長，並在輝達的成長與轉型中扮演關鍵角色。在加入輝達前，她曾在思科、微軟等頂尖科技企業從事財務工作近廿五年。

柯蕾絲表示，將和領導團隊一起，在黃仁勳過去卅三年打下的非凡基礎上持續前進，並持續推動讓輝達成為加速運算和人工智慧（ＡＩ）領導者，「我們的重心仍是服務客戶、合作夥伴、開發者和股東」。

輝達也任命首任董事長瓊斯。他說，柯蕾絲「了解我們的業務、客戶、營運及財務狀況。她擁有經驗豐富的領導團隊。該團隊在執行輝達策略、推進技術藍圖上功不可沒。董事會對柯蕾絲和領導團隊有完全的信心，我們預期公司的營運、對客戶的承諾以及產品藍圖都將持續推進，不會中斷。」

澳洲避險基金Minotaur Capital共同創辦人羅森柏格說，柯蕾絲長時間擔任輝達財務長，深諳公司營運與資本市場，且獲得投資人信任。

Axios報導指出，柯蕾絲是黃仁勳團隊中知名度最高成員，每次財報電話會議都會與黃仁勳一同出席。財星引述分析師看法，稱柯蕾絲是輝達在華爾街成功的關鍵，也是黃仁勳重要戰略合作夥伴。

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