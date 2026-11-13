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緋聞女主鮑爾已婚 與黃仁勳共事18年

聯合報／ 編譯季晶晶、記者林琮恩陳雨鑫／綜合報導
輝達執行長黃仁勳的外遇對象，是輝達醫療副總裁鮑爾（上圖），她曾在二○二四年來台。圖／ 台大醫院提供
輝達執行長黃仁勳的外遇對象，是輝達醫療副總裁鮑爾（上圖），她曾在二○二四年來台。圖／ 台大醫院提供

紐約時報十一日引述曾任職輝達的五位消息人士報導，除了黃樂黃仁勳與輝達醫療保健事業部副總裁鮑爾也有婚外情。鮑爾曾於二○二四年六月來台至台大醫院林口長庚醫院洽談人工智慧（ＡＩ）醫療合作，黃仁勳當時則在台北出席國際電腦展（Computex）。兩家醫院均表示，與輝達合作不受緋聞影響。

黃仁勳與鮑爾兩人三月在加州一家飯店被拍下舉止親暱的互動。黃仁勳保全隨後將一名用手機拍攝互動過程的路人帶到旁邊，希望能簽一份附帶條件的保密協議。

四十八歲的鮑爾已婚，和黃仁勳共事逾十八年。鮑爾二○○八年加入輝達，一開始負責推廣輝達ＡＩ晶片在醫療影像領域的應用，之後一路升遷。

據社媒領英的公開資訊，鮑爾二○一六年升任資深總監，帶領ＡＩ業務開發團隊。她二○一七年底再升任醫療保健事業部副總裁，常代表輝達出席全球的科技會議和發表演說。

據輝達官網的公開資訊，鮑爾負責醫療業務的軟硬體，涵蓋醫療影像、生命科學及藥物研發等技術。她去年接受美國財經內幕訪問時說，「我的生活幾乎離不開醫療，我隨時都在談它」。

鮑爾八月接受播客節目Lifers訪問時回憶，她曾在一家電子新創公司擔任工程師，並主動聯繫輝達討論晶片。

輝達發現技術能應用在醫療領域後找她加入。她形容，這是夢想成真。

鮑爾受訪時表示，黃仁勳早在廿多年前就對醫療產業充滿熱情，主因是他看到研究人員懷抱夢想，希望在醫療領域做出很有意義且能帶來重大影響的成果，輝達有工具，能幫他們達成目標。

鮑爾前年來台與台灣醫界洽談ＡＩ醫療合作。台大醫院當時指出，二○二○年就啟用輝達DGX超級電腦系統，藉由導入兩部ＡＩ運算主機，建立醫療大型語言模型與多模態語言模型，開發智慧疾病分類編碼系統等；當時則與鮑爾及輝達團隊成員討論神經外科、影像醫學領域人工智慧醫療的合作。

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