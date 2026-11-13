傳黃樂在北京 美議員不確定是間諜

美國眾院情報委員會民主黨首席眾議員海姆斯本周稍早聽取機密簡報後表示，根據美國情報官員提供的資訊，仍無法確定與輝達執行長黃仁勳發生婚外情的黃樂是否為大陸間諜。

陸委會主委邱垂正昨在立院證實，黃樂在二○二四年與二○二五年曾以商業與香港居民身分入境台灣八次。彭博十二日引述知情人士報導，黃樂目前在北京。

海姆斯可能在新一屆國會出任眾院情報委員會主席。他十一日接受POLITICO專訪表示，美國情報機構首長向參眾兩院情報委員會高層議員進行簡報後，他仍不清楚黃樂究竟是有意為北京政府蒐集輝達情報，還是不知情而遭中方情報機構利用的「有用的笨蛋」。

海姆斯說：「黃樂與中方是什麼關係？我們對雙方交換了哪些影響力或情報？至少截至今天，我還不知道。」

儘管民主黨議員提出國安疑慮，川普政府仍批准輝達出售先進H200晶片給大陸。海姆斯擔心，「總統想把這些東西送往中國，是在玩一場非常危險的遊戲，這正是我們在輝達事件中擔心的問題」。

華爾街日報十一日報導，川普重返白宮前，美國兩黨原本對防止輝達高階晶片助長中國大陸ＡＩ發展存在共識，但黃仁勳迅速展開遊說，試圖說服川普及其團隊，讓大陸與其他國家持續依賴美國晶片更為重要。川普政府部分官員對黃仁勳的中國立場深感不安。

川普二○二五年解雇數名白宮國安會成員後，黃仁勳在政府內面臨的阻力減少。報導指出，國安會、國務院及商務部負責出口管制的單位中，許多質疑晶片政策的官員，不是遭到邊緣化就是離開政府。