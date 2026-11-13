晶片諜戰！黃仁勳案 美中情報競爭縮影

輝達執行長黃仁勳與大陸女商人黃樂有婚外情，美國情報官員懷疑黃樂為北京從事間諜活動，大陸否認相關指控。紐約時報指出，目前這起醜聞似乎沒有打亂美國總統川普與大陸國家主席習近平下周在深圳會面計畫，但在延長脆弱的貿易休戰之際，這起醜聞凸顯美中外交互動背後激烈的情報競爭。

新聞網站Axios十一日引述知情人士說法報導，川普五日授權打擊疑將輝達人工智慧（ＡＩ）晶片轉運大陸的公司，這是川普今年第三次授權採取行動，但商務部長盧特尼克不斷拖延，理由是擔心與大陸貿易戰。

Axios報導，白宮五日舉行戰情室高層會議，財政部長貝森特當面質問盧特尼克，為何未將涉及轉運輝達晶片至大陸的Megaspeed列入國安黑名單「實體清單」？為何商務部一直阻撓ＡＩ晶片出口管制措施？與會的國防部長赫塞斯、貿易代表葛里爾、國務卿兼白宮國安顧問魯比歐等人均支持貝森特的立場。

盧特尼克支支吾吾答道：「我去了解一下。我得請示一下總統。」當天下午一行人前往見川普。川普為此致電科技顧問馬斯克，馬斯克支持管制建議；盧特尼克警告，這將「引發一場對中貿易戰」，但遭在場其他人反駁。

川普拍板決定「就這麼辦」。眾人走出橢圓辦公室後，盧特尼克又說，「我先去擬定幾個方案，回頭再來匯報」。知情人士指出，「結果，到現在還是沒有動靜」。

知情人士透露，去年秋天以來，白宮及情報部門官員曾多次敦促盧特尼克對Megaspeed採取行動，都遭拒絕；川普今年五月、八月也曾授權對轉運晶片到大陸的公司採取行動，但商務部一直沒有動作。

值得注意的是，貝森特與盧特尼克長期處於競爭狀態；盧特尼克主掌的商務部雖是制定出口管制的核心機構，但川普才是最終決策者。

川普下周與習近平將在深圳會面。川普多次淡化大陸對美從事間諜活動及網路攻擊的報導，理由是華府也會做同樣的事。川普九日表示不打算向習近平提起此事，與拜登政府在間諜氣球事件中的應對方式形成對比。

曾任美國對中情報分析員、現為喬治城大學資深研究員的韋德寧表示，川普的做法可能鼓勵大陸更敢於冒險。他說：「總統對間諜活動完全放任的態度，讓北京相信，間諜行動引發的政治反彈將非常容易控制。」

北京否認黃仁勳外遇涉及的間諜指控，大陸外交部昨天重申，這是美方為實施科技封鎖尋找藉口，編造所謂的間諜敘事。