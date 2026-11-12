聽新聞
0:00 / 0:00

美眾院議長稱黃仁勳辭職是正確決定 仍將遭眾院傳喚

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國眾議院議長強生。歐新社
美國眾議院議長強生。歐新社

共和黨籍美國聯邦眾議院議長強生12日說，黃仁勳請辭是重大且令人震驚的發展，但他做了正確的事。

強生表示：「這確實是一起重大且令人震驚的事件。輝達是一家非常重要的企業，不僅攸關美國經濟，也涉及國家安全，因此受到各界高度關注。」

強生說，他是在幾分鐘前步行前往眾議院議事廳途中，才接獲黃仁勳辭職消息。

強生指出，部分眾議員希望傳喚黃仁勳出席國會作證，「如果這是眾議院的決定，那麼事情就會照此進行」。

路透報導，美國眾院外交委員會主席馬斯特、美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾及情報委員會主席克勞福德要求黃仁勳，18日就他與婚外情對象、疑似大陸間諜黃樂的關係及相關指控，前往國會進行閉門簡報。穆勒納爾表示，若黃仁勳不同意或未提出其他日期，「很可能會有傳票要求他出席」。

強生說，目前仍有許多事實有待釐清，「在我看來，仍有很多事實尚待確認，因此我暫時不對此事做個人評斷。但就黃仁勳個人而言，從公司及國家利益的角度來看，他選擇辭職似乎是做了正確的決定。」

婚外情 黃仁勳 輝達 黃樂

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳下台聲浪升高！美兩黨議員促辭職 國會不排除強制傳喚

眾院3大委員會召黃仁勳作證 拒來就發傳票

黃仁勳婚外情涉中國恐遭勒索？美參議員要求辭職：輝達晶片太敏感

聯合報社論／黃仁勳的桃色風暴 掀開美中AI大戰暗潮

相關新聞

輝達財務長柯蕾絲任臨時執行長 矢言推進AI領導者工作

輝達執行長黃仁勳辭去職務，財務長柯蕾絲（Colette Kress）任臨時執行長一職。她表示，將持續推進、讓輝達成為加速...

婚外情連爆 黃仁勳辭輝達執行長

輝達董事會十二日發表聲明，輝達執行長黃仁勳已辭去執行長、總裁與董事職務。黃仁勳近日先爆出與疑似大陸女間諜黃樂發生婚外情，十一日又被揭露與下屬有染，被迫在自己創立的公司工作卅三年後辭職。消息傳出後，輝達股價一度下挫百分之十四。

川普點名庫克接黃仁勳 「傳奇接替傳奇」

川普總統12日上午在真實社群(Truth Social)發文，點名由蘋果前執行長、現任執行董事長庫克(Tim Cook)接替已請辭的輝達(Nvidia)執行長黃仁勳。

輝達新CEO柯蕾絲 公司成長關鍵角色

輝達執行長黃仁勳十二日辭去執行長等職位，由財務長柯蕾絲代理執行長一職。在代理期間，她將持續兼任執行副總裁暨財務長，董事會也將啟動正式遴選執行長程序。

緋聞女主鮑爾已婚 與黃仁勳共事18年

紐約時報十一日引述曾任職輝達的五位消息人士報導，除了黃樂，黃仁勳與輝達醫療保健事業部副總裁鮑爾也有婚外情。鮑爾曾於二○二四年六月來台至台大醫院、林口長庚醫院洽談人工智慧（ＡＩ）醫療合作，黃仁勳當時則在台北出席國際電腦展（Computex）。兩家醫院均表示，與輝達合作不受緋聞影響。

傳黃樂在北京 美議員不確定是間諜

美國眾院情報委員會民主黨首席眾議員海姆斯本周稍早聽取機密簡報後表示，根據美國情報官員提供的資訊，仍無法確定與輝達執行長黃仁勳發生婚外情的黃樂是否為大陸間諜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。