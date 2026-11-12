美眾院議長稱黃仁勳辭職是正確決定 仍將遭眾院傳喚

共和黨籍美國聯邦眾議院議長強生12日說，黃仁勳請辭是重大且令人震驚的發展，但他做了正確的事。

強生表示：「這確實是一起重大且令人震驚的事件。輝達是一家非常重要的企業，不僅攸關美國經濟，也涉及國家安全，因此受到各界高度關注。」

強生說，他是在幾分鐘前步行前往眾議院議事廳途中，才接獲黃仁勳辭職消息。

強生指出，部分眾議員希望傳喚黃仁勳出席國會作證，「如果這是眾議院的決定，那麼事情就會照此進行」。

路透報導，美國眾院外交委員會主席馬斯特、美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾及情報委員會主席克勞福德要求黃仁勳，18日就他與婚外情對象、疑似大陸間諜黃樂的關係及相關指控，前往國會進行閉門簡報。穆勒納爾表示，若黃仁勳不同意或未提出其他日期，「很可能會有傳票要求他出席」。

強生說，目前仍有許多事實有待釐清，「在我看來，仍有很多事實尚待確認，因此我暫時不對此事做個人評斷。但就黃仁勳個人而言，從公司及國家利益的角度來看，他選擇辭職似乎是做了正確的決定。」