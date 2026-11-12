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晶片管制將更嚴格…黃仁勳辭職恐衝擊陸AI發展 美中貿易競賽雙雙減速

黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

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新加坡2025年調查Megaspeed 已禁黃樂入境

中央社／ 新加坡12日專電

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳坦承婚外情，新加坡的資料中心業者Megaspeed傳涉晶片採購爭議。新加坡當局今天指出，去年對Megaspeed等公司及負責人展開調查，並認為黃樂曾提供明知並不準確的資訊、禁止她再入境，她今年初已離開新加坡。

新加坡內政部今晚發表聲明指出，新加坡警察部隊與海關於2025年2月對Megaspeed等多家公司及其主要負責人展開調查，調查內容涉及伺服器採購過程不實申報及其他相關違法行為。黃樂（Alice Huang）曾擔任Megaspeed公司實際控制人之一，因此也列相關調查對象。

聲明提及，黃樂是一名香港居民，並非以新加坡為常駐地點，而她受到調查的原因也並非涉及間諜活動。由於黃樂並非常駐新加坡，為確保配合正在進行的調查及按要求出席相關程序，警方依法扣留護照。不過有關後續索資流程在涉及該公司事宜上，新加坡所獲資料或協助仍有限。

今年2月，新加坡警察部隊在徵詢總檢察署的意見後，認為現有證據不足以證明黃樂曾涉及Megaspeed正在接受調查的可能不準確申報相關罪行。然而，新加坡警察部隊評估認為，黃樂在調查過程中，曾向警方提供她明知並不準確的資訊，目的是淡化她的角色。因此警方對她發出警告，並禁止她再次入境新加坡。新加坡警察部隊於2026年2月26日將黃樂的護照歸還給她，她也於同一天離開新加坡。

當局強調，新加坡致力維護自身作為值得信賴及可靠的商業樞紐的聲譽，絕不容許企業或個人濫用新加坡商業環境從事欺詐或不誠實活動。新加坡將根據本國法律並以現有證據為基礎，獨立進行調查。在適當情況下會與外國執法機關合作，凡有證據足以支持採取執法行動的情況，都會堅決採取執法措施。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）等新加坡媒體今天報導，Megaspeed董事長兼執行長陳勇邦（Tan Yong Pong，音譯）今天在官網上發布聲明指出，該公司高度重視其在美國出口管制法律下所承擔的符合規範義務，「Megaspeed致力於以積極、建設性及透明的態度與美國政府合作」。

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