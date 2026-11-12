黃仁勳震撼辭職恐衝擊陸AI發展 美中貿易競賽雙雙減速

彭博分析指出，黃仁勳離職可能會讓美中的AI運算競賽雙雙減速，輝達或許更難延續美國在這個領域的領先，而晶片產業失去力挺產品輸中的大咖，恐怕會替更嚴格的美國晶片管制鋪路。

彭博寫道，華為原本是AI晶片的一大競爭對手，但美國晶片管制使該公司無法請台積電代工後，發展放緩，凸顯中國硬體發展仍仰賴先進晶圓製程，並且凸顯有效的出口管制，會擴大美中差距。

中國對輝達晶片的持續需求，反映國內替代品的限制，中國開發商仍高度仰賴輝達硬體，來進行前沿訓練。陸企DeepSeek難以用華為晶片訓練旗下的R2模型，回頭使用輝達產品。路透先前也報導，中國AI業者鎖定海外資料中心的輝達晶片算力，灰市交易商也囤貨輝達晶片，為更嚴格的出口管制做準備。

中國有四個方式取得先進AI晶片，包括合法向美國採購、挪用與走私、以海外資料中心遠端存取、本地生產，如今華府打算從四個方面全面下手。

黃仁勳疑似捲入共諜案，也可能牽動預定本月18、19日在亞太經濟合作會議（APEC）登場的川習會。美中貿易戰休兵到明年1月截止，能否繼續部分取決於華府會不會暫停實施新的科技管制。但美國國會推動更嚴格管控晶片，商務部也打算管制陸企遠端使用美國先進晶片，要維持現行的晶片管制措施，可能更為困難。