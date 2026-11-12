黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳以先進的晶片和滋養人工智慧（AI）供應鏈的創意融資交易，壯大了這家晶片公司和整個AI生態系。分析師認為，黃仁勳辭職後，整個AI投資榮景將岌岌可危。

黃仁勳接連爆出桃色醜聞，與疑似女共諜和輝達下屬發生婚外情，面臨美國情治單位、美國國會和輝達調查。最新消息傳出，黃仁勳已辭去輝達執行長，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任臨時執行長。黃仁勳因只握有3%輝達股權，公司又沒有雙重股權架構可賦予他控制權，執行長寶座不保在許多人預料中。

這位AI產業代表人物辭去輝達執行長後，留給華爾街兩個待解的疑問。

疑問一：近年熱門的AI股面臨怎樣的命運？

MarketWatch報導，BluBird資本公司管理合夥人Anni Sen說：「AI是因為他（黃仁勳）才有今天。」她還說：「別人都沒有他那種遠見。」

Founders 100 ETF投資組合經理人莫納根說：「創辦人帶來願景、執行力和勇氣，黃仁勳就是這種原型人物。他是現代AI經濟的總工程師。」

隨著AI榮景展現，黃仁勳透過主動出擊和精明的商業交易，讓輝達營收快速成長。輝達投資自家客戶和供應商，不但藉此賣出更多晶片，也加速AI發展。該公司還首創以輝達晶片抵押貸款的方式。

市場分析師說，黃仁勳去職後，任何接班人都欠缺像醜聞爆發前的黃仁勳那麼有市場魅力。其餘主管對投資人來說都很陌生，也不太可能像他那樣積極運用創意融資安排，進一步為AI投資熱潮推波助瀾。

黃仁勳至高無上的控制權，造就輝達生態系強大的成長動能，但也導致他的醜聞和失策遭放大檢視。黃仁勳離開輝達後，他在零組件製造商Lumentum及Coherent，以及Anthropic、OpenAI等AI模型開發商的投資，未來也可能生變。

輝達換新的執行長當家後，晶片銷售可能因為新領導人做法不同而受影響。Sen認為，少了輝達這個「AI央行」挹注資金，AI股未來將面臨估值倍數陡降。

她說：「這正是為什麼，Lumentum急著與Marvell敲定協議，為什麼Anthroipc急著首次發行股票（IPO）。」她認為，這些公司正快馬加鞭鎖住未來所需的資金，免得「輝達銀行」不再能供應資金。

疑問二：沒有黃仁勳的輝達會變成什麼模樣？

至於輝達公司本身，憑藉黃仁勳數十年來築起的廣闊護城河，可望持續在AI產業居於領先地位。競爭對手如超微（AMD）和博通（Broadcom），需要費時多年追趕，才能縮短目前落後輝達的差距。

柏恩斯坦分析師芮斯恭認為，輝達事業應該大致不受影響，龐大的營收可望持續擴增。她在致客戶報告中指出，輝達這檔股票「便宜得簡直荒謬」。基於黃仁勳和輝達可能遭到調查，她對輝達股票的評價從「表現優於大盤」降到「平大盤表現」。

Sterling資本管理公司基金經理人史都華說：「黃仁勳和輝達打造出世界第一的AI晶片公司，不僅擁有最佳的晶片，事實上也擁有一個生態系，廣獲開發者和別家公司用來促進AI發展。」他認為，黃仁勳去職後，輝達公司的基本面以及成功的產品與事業，「或許不受影響」。

不過，輝達股價可能受到打擊。投資研究公司Arora Report創辦人艾羅拉預料，黃仁勳辭職可能觸動輝達股價進一步下跌。

黃仁勳辭去執行長職務消息傳出，輝達12日紐約盤前股價應聲暴跌10%。