快訊

晶片管制將更嚴格…黃仁勳辭職恐衝擊陸AI發展 美中貿易競賽雙雙減速

黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

聽新聞
0:00 / 0:00

曾經控股VFO 港媒：黃樂香港公司從印尼進口輝達晶片

中央社／ 台北12日電
黃樂2025年出席台北一場由黃仁勳作東的晚宴。法新社
黃樂2025年出席台北一場由黃仁勳作東的晚宴。法新社

港媒今天報導，香港公司VFO International從新加坡資料中心MegaSpeed的印尼子公司進口輝達（Nvidia）晶片，輝達執行長黃仁勳婚外情對象、MegaSpeed前主管黃樂（Alice Huang）曾經控股VFO。

香港01報導，黃樂2018年在香港註冊成立VFOHealth and Beauty （Hong Kong） Limited，後來數次更名，2024年改為VFO International Group Limited。

黃樂2023年從香港上市公司「第七大道」手中，購入新加坡公司7Road International，並改名為MegaSpeedInternational。

2024年，黃樂擔任唯一董事兼股東的VFOInternational，從MegaSpeed的印尼子公司PT MegaspeedInternational Indonesia進口晶片及其他資料中心設備到香港。

報導並引述美國智庫C4ADS在2026年9月發表的報告，VFO從MegaSpeed印尼公司收到用於AI算力中心的「800G光學收發器」（800G Optical Transceiver）。

同樣在2024年，VFO與上海上市公司利通電子投資成立人工智慧（AI）算力公司「九算迅維」。利通電子是非全資控股股東，VFO持股34%。黃樂2025年轉讓VFO，VFO也出售九算迅維的所有股份。

報導引述利通電子2026年上半年半年報，利通電子擁有九算迅維85%股權。

報導指出，MegaSpeed是輝達晶片在東南亞的最大買家，兩年間購買48億美元晶片。Megaspeed在2023年營業收入幾乎為零，總資產僅3289萬美元（新台幣10億8406萬元）；然而到了2024年，營收飆升至2.9億美元，總資產更增至29.75億美元（新台幣980億元）。

婚外情 黃仁勳 輝達 黃樂

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳婚外對象爆靠關係拿晶片！美媒揭24萬顆輝達受管制晶片流入中國

美媒：黃仁勳婚外情關係 助75億美元輝達晶片銷往中國

美管制漏洞 黃樂將24萬顆輝達晶片輸陸

紐時：黃樂持香港護照數次來台 美方建議監控

相關新聞

黃仁勳請辭輝達多項要職 財務長柯蕾絲暫代執行長

黃仁勳12日請辭輝達董事長、董事及執行長，並由財務長柯蕾絲（Colette Kress）代理執行長。

黃仁勳辭去輝達CEO會怎樣？分析師：AI投資榮景岌岌可危

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳以先進的晶片和滋養人工智慧（AI）供應鏈的創意融資交易，壯大了這家晶片公司和整個AI生態系。分析師認為，黃仁勳辭職後，整個AI投資榮景將岌岌可危。

黃仁勳辭職！財務長柯蕾絲接任執行長 輝達股價盤前跌11%

輝達（Nvidia）董事會今天宣布，黃仁勳即日起辭去總裁、執行長及董事職務，立即生效。消息一出，輝達盤前股價應聲重挫11%。

賣妻求榮？傳康偉介紹妻子黃樂給黃仁勳默許兩人出軌

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳結識婚外情對象、大陸女商人黃樂，介紹人竟是黃樂的夫婿康偉，而康偉還默許妻子和黃仁勳出軌。

黃仁勳震撼辭職恐衝擊陸AI發展 美中貿易競賽雙雙減速

彭博分析指出，黃仁勳離職可能會讓美中的AI運算競賽雙雙減速，輝達或許更難延續美國在這個領域的領先，而晶片產業失去力挺產品輸中的大咖，恐怕會替更嚴格的美國晶片管制鋪路。

黃樂丈夫竟是牽線人！默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

華爾街日報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的婚外情，如今正危及他的職位，而當初介紹兩人認識的，竟是黃樂的丈夫、與黃仁勳相識長達十年的中國商人康偉（Kang Wei）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。