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連爆2起外遇…黃仁勳請辭輝達董座等要職 由財務長暫代執行長

黃仁勳桃色風暴女主角…公司副總裁鮑爾育有2女 丈夫身分背景曝光

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黃仁勳桃色風暴女主角…公司副總裁鮑爾育有2女 丈夫身分背景曝光

香港01／ 撰文： 林嘉敏
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 路透社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 路透社

輝達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）繼傳出軌黃樂爭議後，再被曝出與公司醫療保健業務副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情，持續引發市場關注，據印度《經濟時報》報導，鮑爾已婚並育有兩名孩子，其丈夫Graham Gerade為一名醫療技術專家。

報道指，現年54歲的Graham Gerade曾與另外兩名研究者研發一款醫療影像檢視器應用程式，於2014年2月獲得美國專利商標局（USPTO）的授權。

據鮑爾父親John Powell在2018年的訃告，鮑爾與其丈夫育有兩名女兒，分別名為Sonoma Gerade與Valencia Gerade。

63歲的黃仁勳和48歲的鮑爾本身都已有家庭，《紐約時報》周三揭露今年3月輝達 GTC 開發者大會期間，有人目睹黃仁勳與鮑爾在一間酒店舉止親密，不過傳媒尚未取得相關片段，而鮑爾亦多次公開讚賞黃仁勳以及輝達的顯示卡、人工智慧相關產品。

值得注意的是，Graham Gerade本人並無捲入婚外情相關醜聞，僅因為鮑爾原配身份被起底背景。

疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與時任台大醫院院長吳明賢（右三）等會面。圖／取自台大醫院官網
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與時任台大醫院院長吳明賢（右三）等會面。圖／取自台大醫院官網

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文章授權轉載自《香港01》

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