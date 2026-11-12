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賣妻求榮？傳康偉介紹妻子黃樂給黃仁勳默許兩人出軌

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
黃樂2025年出席台北一場由黃仁勳作東的晚宴。法新社
黃樂2025年出席台北一場由黃仁勳作東的晚宴。法新社

華爾街日報報導，輝達執行長黃仁勳結識婚外情對象、大陸女商人黃樂，介紹人竟是黃樂的夫婿康偉，而康偉還默許妻子和黃仁勳出軌。

報導說，黃仁勳與大陸商人康偉認識長達10年，康偉介紹黃樂結識黃仁勳，兩人後來發展出婚外情。知情人士透露，康偉是黃樂的丈夫。

知情人士表示，長達兩年期間，康偉似乎一直默許妻子與黃仁勳的親密關係，甚至曾公開談論黃樂與黃仁勳的交情。有時康偉還會半開玩笑地向熟人表示，妻子是黃仁勳的私人助理。

這段由康偉牽線促成與黃仁勳建立的關係，清楚展現康偉與黃樂如何運用人脈，在中國大陸、新加坡、台灣及其他地區拓展一系列商業布局。

過去10年間，康偉與黃樂不斷轉換投資領域，從遊戲公司、藥廠併購到雲端運算，每次都透過設立多家關聯企業、彼此移轉股權以及運用既有人脈資源，尋找新獲利機會。熟悉兩人商業往來的人士指出，輝達AI晶片只是這對夫妻最新押注的熱門商機，而他們過去也曾多次搭上市場熱門投資趨勢，但偶爾觸及監管紅線。

如今，這對夫妻成為多項調查焦點，他們與黃仁勳的關係引發的風波正持續擴大。

美國官員認為，大陸情報機構可能因黃樂能夠接觸黃仁勳，而吸收她成為情報人員。另一方面，在黃仁勳與下屬的另一段婚外情十一日曝光後，輝達董事會據稱正準備撤換黃仁勳。

美國與新加坡正針對總部位於新加坡的雲端服務業者Megaspeed展開調查，釐清該公司是否涉嫌將價值數十億美元、受到美國出口管制的輝達AI晶片轉運至大陸。

台灣主管機關則表示，已撤銷黃樂的入境許可，禁止她再次來台。她過去曾多次在台灣與黃仁勳會面。台灣官員目前正調查，她的訪台行程是否涉及情報蒐集，或違反台灣「反滲透法」。

另據知情人士透露，黃樂於2025年夏天曾遭新加坡當局拘留，一度被禁止離境接受調查。這項出境限制後來解除，而她今年稍早已前往大陸。彭博報導，黃樂目前住在北京。

至於康偉，據熟悉這對夫妻的人士透露，他今年稍早曾因涉及上市公司股價操縱的調查，在上海遭到拘留，近期已獲釋。康偉隨後還與友人在美國史丹福大學拍照，並分享照片。

現年50歲出頭的康偉，過去曾是中國知名基金經理人，之後自行創業，於2010年成立上海和熙。現年40多歲的黃樂，則在2000年代末期赴香港浸會大學攻讀媒體管理碩士學位。目前無法確認兩人確切相識時間，但上海和熙後來成為兩人共同經商的重要平台，兩人自2016年起共同經營這家公司。

2020年代初期，康偉黃樂將重心轉向雲端運算，2023年看準AI資料中心商機，收購曾投資的電玩公司新加坡子公司，同3月改名為Megaspeed。

阿里巴巴是Megaspeed起步關鍵。美國從2022年底管制先進晶片出口，阿里巴巴尋找合作夥伴，讓其能使用大陸境外輝達晶片資料中心的算力。知情人士說，Megaspeed以阿里巴巴為主力客戶，於2023年11月成為輝達雲端合作夥伴，取得晶片優先供應權。黃樂不久後告訴生意夥伴，已聯絡上黃仁勳聯絡，業務很快就能推展。

Megaspeed把許多輝達伺服器運到馬來西亞資料中心供阿里巴巴使用，也將部分運至大陸，包括上海雲端企業Century Litong。投資人說，該夫妻在2024年底到2025年6月間東南亞與上海資料中心專案，宣稱3年內可賺3倍，還自信能把輝達晶片帶進大陸。

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