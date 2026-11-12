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黃仁勳外遇風波 輝達台灣總部進度受影響？北市府回應

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黃仁勳婚外情...華爾街日報曝「黃樂丈夫牽線」 還公開談論兩人親密關係

中央社／ 台北12日電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳外遇事件內情持續曝光，美國華爾街日報今天報導，介紹黃仁勳與婚外情對象黃樂認識的是與黃仁勳相識10年的中國商人康偉，而康偉正是黃樂的丈夫。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳外遇事件內情持續曝光，美國華爾街日報今天報導，介紹黃仁勳與婚外情對象黃樂認識的是與黃仁勳相識10年的中國商人康偉，而康偉正是黃樂的丈夫。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳外遇事件內情持續曝光，美國華爾街日報今天報導，介紹黃仁勳與婚外情對象黃樂認識的是與黃仁勳相識10年的中國商人康偉，而康偉正是黃樂的丈夫。

華爾街日報引述多名熟悉這對夫婦的知情人士透露，在長達兩年的時間，康偉似乎不僅默許了黃樂（Alice Huang）與黃仁勳的戀情，甚至公開談論兩人的親密關係。康偉有時還會半開玩笑地向商業夥伴介紹說，妻子是黃仁勳的私人助理。

報導說，將妻子引薦給處於全球人工智慧（AI）熱潮風口浪尖的輝達掌門人，正是康偉與黃樂藉由私人人脈拓展商業版圖的典型手法。

報導提到，過去10年，這對夫婦接連押注多個暴利風口，從電子遊戲、醫藥併購到雲端運算，每涉足一個領域便編織起錯綜複雜的實體網絡關係，在彼此名下騰挪股權，將手頭人脈悉數變現。兩人向來長袖善舞、熱衷追逐市場熱點，過去也曾屢屢觸碰監管紅線，而炙手可熱的輝達AI晶片正是這對夫婦瞄準的最新獵物。

隨著事件持續發酵，黃樂與康偉目前面臨多項調查，兩人與黃仁勳之間的特殊關係所引發的震盪正不斷擴大。

陸媒財新網、香港星島日報網日前報導，黃樂自2015年在上海和熙投資管理有限公司（和熙投資）擔任核心股東與高階主管，並與公司創始人、實控人康偉搭檔管理多個私募基金，也涉及世紀華通、第七大道在遊戲併購與網路資料中心（IDC）領域的跨境資本運作。

報導並披露，康偉與黃樂為夫妻關係，而康偉因操縱上市股票於今年春節前遭上海公安採取刑事強制措施。

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