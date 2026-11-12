何方神聖？大陸國安部被指招募間諜 蒐集黃仁勳情報

從招募美國學生從事間諜活動，到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情引發的相關指控，多起報導都指向中國大陸同一個情報機構：國家安全部（簡稱國安部）。

CNBC報導，這個行事神祕的政府機構，除了設有供民眾檢舉的頁面外，並無官方網站。隨北京當局2023年起日益重視國家安全，國安部的地位也愈發重要。

儘管國安部並非北京唯一的情報機構，但在多起重大案件中都曾被點名。近年來，美國機構遭遇駭客攻擊後，美國財政部陸續制裁據稱與中國國安部有關的陸企及個人。

英國金融時報（FT）與紐約時報本月引述消息人士報導，美國政府情報單位認為，中國國安部招募女商人黃樂（Alice Huang），蒐集輝達執行長黃仁勳的相關情報。黃仁勳上周末承認婚外情，但目前尚不清楚是否有任何敏感資訊外洩。

地位日益重要

德州大學奧斯汀分校副教授葛瑞滕斯（Sheena Chestnut Greitens）研究指出，中國於1983年成立國安部，部分原因是緊閉國門30年，開始對外國人開放，有必要因應隨之而來的風險。

葛瑞滕斯去年在《中國領導層觀察》（China Leadership Monitor）期刊撰文稱，在中國國家主席習近平執政期間，國安部的政治影響力似乎日益擴大，以「強化中國防範間諜活動及外國滲透的能力」。該期刊由美國的德國馬歇爾基金會非常駐資深研究員裴敏欣主持。

2023年，國安部在微信開設社群媒體帳號，提高民眾對國安議題的認識。該帳號10日刊登一篇文章，批評一名具中文姓氏的人士，因得知同事獲得自己想爭取的海外派駐機會，便向外國組織誣陷該名同事是間諜。

中國國安部與國家網信辦、公安部是不同機構。不過，這些機構也會相互合作。今年9月，中國國安部長陳一新罕見地在國家網信辦主導的雜誌發表文章，強調有必要改善人工智慧（AI）治理，防範相關安全風險。當時，美國多家知名AI企業的高層，也正示警AI技術失控發展的風險。

根據中國官方發布的會談紀要，陳一新今年也曾在北京分別會晤越南及寮國的情報安全官員。

鎖定科技業

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）戰略科技計畫主任珀爾（Matt Pearl）先前接受CNBC訪問時表示，北京當局日益將美國科技業列為情報蒐集目標，試圖縮小中國與美國在AI實力上的差距。

史丹佛大學校園報紙去年報導，一名據稱隸屬中國國安部的特工，多年來假扮該校學生，以蒐集敏感資訊。

報導並引述不願具名的史丹佛中國情報活動專家指出，中國國安部利用一般平民，「悄悄取得美國創新技術背後的專業知識」。

其他案件也凸顯這股趨勢，儘管未必與國安部有直接關聯。

美國網路安全巨擘CrowdStrike 6月表示，截至3月31日止的12個月內，針對科技企業、尤其是其AI資產發動的國家支持網路入侵行動中，中國相關組織占比超過一半。

美國新創公司Agentiq Capital創辦人暨執行長艾波特（Brian Abbott）先前接受CNBC訪問時表示，他懷疑去年聘用的一名中國籍員工是北京派來的特務，蓄意竄改程式碼及網站內容，阻撓該公司取得創投資金。

艾波特表示，該名員工已於今年稍早遭到解雇，該公司也已向美國聯邦調查局（FBI）提出檢舉。CNBC無法獨立查證這項指控，也無法確認此案是否與中國國安部有關。

另外，美國調查人員認為，一名前聯準會（Fed）高階官員曾將央行相關資訊提供給共諜。