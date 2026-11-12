示警點出黃仁勳「中國問題」 31歲交易員半年後爆紅

6個月前，沒什麼人注意到31歲的交易員拉馬可提出一份40頁報告，內容直指輝達的「重大中國問題」；半年後，輝達執行長黃仁勳出軌東窗事發，對象更疑似為中國間諜，拉馬可在社群媒體X發布的輝達相關貼文，累計已有數百萬次瀏覽。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，6個月前，卡爾珀研究（Culper Research）發布報告，闡述做空輝達（Nvidia）的理由。拉馬可（ChristianLamarco）的調查對輝達在中國的業務提出質疑，也懷疑執行長黃仁勳與名為黃樂（Alice Huang）的女子「過從甚密，令人不安」。黃樂是新加坡資料中心業者Megaspeed高層主管。

拉馬可在標註日期為今年5月13日的報告指出：「這不是看衰人工智慧（AI）。我們做空輝達只有一個理由：這家公司存在重大的中國問題。」

起初，沒什麼人注意到拉馬可。他的研究通常聚焦於多數人從未聽過的公司。就在他發布這份報告當天，黃仁勳搭乘空軍一號抵達北京，隨同美國總統川普（Donald Trump）進行國是訪問。隔天，輝達股價創下歷史新高。

6個月後，關於黃樂、她與黃仁勳的親密關係，以及輝達中國問題究竟有多嚴重的疑問，已不再只出現在一家做空機構的研究報告裡。本週，這些疑問演變成爆料，指黃仁勳與一名疑似為中國間諜的黃樂有婚外情。卡爾珀研究的報告從乏人問津，變成少見在網路上瘋傳的證券分析報告。

拉馬可受訪時說：「有時候，人們在意你說的話；有時候，他們不在意。我想這次，他們是6個月後才開始在意。」

自報告發布以來，輝達市值已蒸發逾1兆美元，股價大跌20%，但這場企業重大風波是否讓拉馬可賺到錢，目前仍不清楚。他不願透露這次職涯中最有先見之明的判斷，究竟讓他賺了多少錢，也不願說明是否仍持有輝達空頭部位。

●間諜組織啟發公司命名靈感

隨著拉馬可的研究爆紅，他的手機通知也響個不停。他將X平台的通知設為靜音，也婉拒電視台的專訪邀約。他在X發布的輝達相關貼文，累計已有數百萬次瀏覽。

對於如今他自己也捲入一段涉及國家安全、美國總統，以及驚人的現代間諜指控的故事，他說：「我從來沒遇過這樣的事。」

拉馬科在紐約州北部長大，就讀賓州小型基督教學校格羅夫城市學院（Grove City College），主修財務金融，從此踏入投資世界。有一天，他開車前往卡內基美隆大學（Carnegie Mellon）參加選股競賽，與常春藤聯盟（Ivy League）學生一較高下。他當時說，目標是「證明格羅夫城市學院的學生，也能與全國頂尖學府的學生競爭」。

金融業通常不會到格羅夫城市學院招募人才，因此拉馬科明瞭，若想引起注意就得發揮創意、積極出擊。他透過電子郵件將自己的研究報告寄給避險基金，獲得芝加哥一家多空雙向投資機構的工作，並於2017至2019年間任職。之後，他帶著足以支應幾個月生活的積蓄搬到匹茲堡自行創業。

他曾看過一齣介紹卡爾珀間諜網（Culper ring）的電視影集。這個組織在近250年前美國獨立戰爭期間為華盛頓（George Washington）祕密追蹤英軍動向，他不禁覺得，自己的做空操作與他們的諜報活動有許多相似之處。

替公司取名時，他想起AMC影集「逆轉奇兵」（Turn: Washington’s Spies），他第一次看這部影集是在高中好友家的地下室。他覺得，卡爾珀間諜網在遭英軍占領的紐約監視英軍動向，與自己的工作有些共通之處。

不久之後，他也搬到紐約，開始在布魯克林的一間公寓裡工作。他說：「我們同樣以全面深入的調查方式進行投資研究。」

庫爾珀成立以來，已鎖定數十家上市公司，大多是小型股。不過，拉馬可與旗下兩名分析師，過去也曾挑戰強大勢力。

去年，拉馬可指控一家門窗玻璃製造商與墨西哥西納羅亞（Sinaloa）販毒集團有關聯，這家公司隨後聘請馬斯克（Elon Musk）的律師控告誹謗。

●美超微案重燃調查興趣

針對輝達的報告，拉馬可耗費數月時間醞釀。去年，紐約時報與彭博新聞的報導引起拉馬可的興趣，於是他與兩名分析師展開調查，後來認為這件事似乎不值得花時間，便一度擱置。

今年3月，聯邦檢察官起訴美超微電腦（Super MicroComputer）主管，指控他們違反美國出口管制，將輝達晶片走私到中國。拉馬可認為重啟調查的時候到了。他說：「我們再挖深一點。」

他們透過付費專家網絡，訪談輝達前員工，這些人猜測黃仁勳與黃樂之間存有「特殊關係」。他們分析經過清理的程式碼，以及新加坡和馬來西亞的公司申報資料，甚至仔細檢視台灣一家麵店外拍攝的YouTube影片。

到了5月，這份調查公諸於世。他對研究很有信心，但市場會如何回應，卻無從得知。

起初，市場幾乎沒有什麼反應。股價跌了又漲，漲了又跌，接著再漲。上個月，輝達市值締造新高。

這個月，當輝達陷入危機時，這家以間諜組織命名的機構，正為下一個目標蒐集情報。

拉馬可說：「有個目標規模算大。但就性質而言，沒有什麼目標能比這次更大。」