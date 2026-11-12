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怕黃仁勳風波堵住算力管道 大陸AI業者急租海外輝達算力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為資料中心業者Megaspeed的註冊所在的新加坡海洋金融中心。路透
圖為資料中心業者Megaspeed的註冊所在的新加坡海洋金融中心。路透

路透引述知情人士報導，大陸AI業者正洽租海外資料中心的輝達（NVIDIA）算力，擔心執行長黃仁勳的醜聞促使華府嚴加管制，堵住遠端使用先進晶片的管道。

美國為了維持在AI領域的領先地位，限制輝達最先進的AI晶片出口至大陸，但大陸企業仍可向海外資料中心租用算力，遠端使用這些處理器。業者加緊洽租，反映他們擔心這項出口管制漏洞可能被堵。

知情人士說，一家大陸大型雲端業者已在內部討論，是否應先確保取得海外輝達晶片的運算容量；部分企業也已聯絡資料中心業者，洽談預留算力。

其中兩人說，規模較小的AI實驗室也在考慮類似做法，包括接洽東南亞主要算力出租業者。

知情人士指出，業者擔心，黃仁勳風波可能促使國會加快推動《遠端存取安全法案》，授權商務部管制透過雲端遠端使用受限制技術。眾院今年1月已以369票對22票通過這個法案，目前仍待參院審議。

輝達先進處理器可用於訓練和執行大型AI模型，支援聊天機器人及其他生成式AI產品。若連海外雲端算力都受到管制，大陸AI業者想在不進口晶片的情況下取得高階算力，就更難了。

黃仁勳周日表示，自己對妻子不忠。紐約時報報導，對象是新加坡雲端運算業者Megaspeed前主管黃樂，美國當局認定她替大陸情治單位工作。

知情人士告訴路透，黃樂曾和騰訊、阿里巴巴等幾家大陸主要科技業者有業務及投資往來。路透查閱的新加坡企業登記文件顯示，阿里巴巴子公司Apex Enterprise Solutions，曾向和Megaspeed有關的馬來西亞業者Speedmatrix提供融資。

Megaspeed因涉嫌協助大陸客戶取得受美國出口管制的輝達先進晶片，遭到調查。Megaspeed否認違法將晶片轉運至大陸。

買家擔心管制加嚴 灰色市場開始囤貨

兩位知情人士說，美方可能加強執法，也推升大陸灰色市場對受管制輝達AI晶片的需求，交易商和中間商已開始囤積這些晶片。

他們說，買家擔心，這場風波會促使美方擴大查緝先進晶片和AI伺服器走私至大陸的活動。採購紀錄顯示，一所和解放軍關係密切的大陸大學雖被列入美國出口黑名單，上月仍透過大陸供應商買到輝達H200晶片，凸顯美方限制大陸取得先進技術的措施仍有漏洞。

美國檢方今年3月起訴美超微共同創辦人廖益賢和另外兩人，指控他們共謀透過一家東南亞業者，將搭載輝達晶片的伺服器轉運至大陸。檢方表示，這家業者在2024年至2025年間，向美超微買進約25億美元的伺服器。

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