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黃仁勳另爆出軌公司女主管 專家：若遭撤換重大打擊AI產業

中央社／ 舊金山11日專電
輝達執行長黃仁勳。法新社
輝達執行長黃仁勳。法新社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼捲入涉諜女子婚外情後，再傳出與公司內部直屬女副總裁有染；專家表示，黃仁勳職務若遭撤換對整個AI產業將是重大打擊，市場恐陷入混亂與不確定性，科技圈也憂慮接替者可能不如黃仁勳具開創性。

「紐約時報」（New York Times）引述5名曾在輝達任職人士透露，執行長黃仁勳因涉嫌與一名被美國情報機構認定為中國間諜的女性發生婚外情而受到調查外，據稱也與一名直接向他報告工作的高階主管發展婚外情。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述知情人士報導，輝達董事會最快11日開會，討論黃仁勳的去留。

在此之前，矽谷普遍支持黃仁勳持續帶領輝達，但倘若與同事發生關係，在美國幾乎很難留任，因許多美國企業訂有相關政策，限制主管與直接向其匯報的下屬發展私人親密關係。

輝達的行為準則也要求員工「避免自身行為造成利益衝突的情況」，其中包括涉及「私人關係」的情形。因此當黃仁勳的第二起婚外情傳出、並且對象據傳是公司醫療業務部門副總裁鮑爾（KimberlyPowell）時，業界一片嘩然。

「華爾街日報」報導，輝達董事會最快11日召開會議，決定黃仁勳的去留。若黃仁勳離職，將為他推動全球人工智慧（AI）熱潮、並成為地緣政治重要人物的時代畫下句點。

這也代表輝達將面臨尋找新領導人的挑戰。

矽谷圈內人士向中央社表示，AI產業預期會出現很大變化，雖然不該把一個產業繫於一個人身上，但是黃仁勳在過去幾年努力讓全世界認識AI；放眼業界，似乎還沒有人可以扮演這樣的角色，對業界來說，其他執行長的開創性恐不及黃仁勳。

這位矽谷圈內人士也指出，在美國，與下屬發生關係是一個很大的禁忌，因此當這個消息傳出後，矽谷圈已有心理準備恐面對一個沒有黃仁勳的AI產業。

黃仁勳先前在一封致員工的信中承認對妻子不忠，並為辜負家人及員工的信任道歉。

隨後矽谷雖然感到震驚，卻也普遍預期並支持黃仁勳可以挺過這場風暴。

當時，他的婚外情涉及一名可能向北京傳遞資訊的中國女商人。矽谷普遍認為撤換黃仁勳對美國毫無益處，反而可能讓中共得利，因為AI就是輝達，輝達就是AI。

熟悉業界動態的聖荷西州立大學（San Jose StateUniversity）工程系教授巴納法（Ahmed Banafa）也向中央社表示，若黃仁勳離開執行長一職，預期股價將會震盪，市場也會陷入混亂與不確定性，因為接替者可能不具備相同的思維。

「黃仁勳不只是一位執行長，他也是所有客戶的朋友，他花了33年的時間與這些客戶建立關係，客戶也對他抱持著高度的信任。」巴納法說，黃仁勳若遭撤換對整個AI產業將是一個非常重大的打擊，輝達必須確保局勢能夠維持穩定。

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