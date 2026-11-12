輝達對中出口引發國安疑慮 美民主黨參議員促保留文件

美國民主黨資深聯邦參議員華倫與昆斯要求川普政府保存輝達向中國出口晶片的所有相關文件。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與一名疑似中國情報人員交往，受到外界日益嚴密的檢視。

路透社報導，在媒體報導指稱黃仁勳與一名向北京傳遞情報的中國女商人關係密切後，一名知情人士表示，輝達董事會將於今天晚間召開會議，決定是否撤換黃仁勳。

華倫（Elizabeth Warren）與昆斯（Chris Coons）在致商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）與白宮幕僚長米勒（StephenMiller）的信中表示：「這起事件令人嚴重質疑，聯邦政府能否有效執行出口管制，並保護我們的國家安全。」

「華爾街日報」率先披露這封信件的細節，報導兩人要求調閱所有涉及這起疑似中國情報行動和黃仁勳的安全與情報資料、輝達與川普政府之間的通訊紀錄，包括黃仁勳與川普的互動，以及與晶片出口管制政策有關的文件。

這場爭議本週在多個層面持續升級。有指控稱，黃仁勳與黃樂（Alice Huang）的關係促成將價值至少75億美元的輝達晶片運往中國；接著又傳出盧比歐先前曾向總統川普彙報黃仁勳的婚外情。為保護美國在這個關鍵產業的主導地位，輝達許多最先進的晶片受到美國出口管制。

這兩名參議員表示：「至於是否採取審慎的防禦性反情報行動，或者國家安全建議是否遭到駁回，目前仍存在疑問。」

華倫與昆斯也要求國會就這起疑似情報行動構成的國安風險進行簡報。

「華爾街日報」指出，過去兩年來，華倫與昆斯等國會議員曾對黃仁勳提出批評，他們也曾批評川普政府決定允許輝達直接向中國與阿拉伯聯合大公國等存在安全風險的國家輸出晶片。