CNN評黃仁勳重提簽女粉絲胸部過往：將一般商務訪問變媒體盛事

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因頻頻被爆出婚外情成為全球政經話題。CNN今(12)日有記者評論此事，認為過往極為強調與台灣密切連結的黃仁勳，這回外遇風波恐將這段對台灣來說是互利共贏的關係增添變數。

CNN資深國際記者威爾·里普利(Will Ripley)及製片韋恩·張(Wayne Chang)指出黃仁勳近年來與出生地台灣長年維持密切連結，從返台必吃在地美食、以台語與民眾互動，到與粉絲合照、簽名，甚至還曾在女粉絲胸前簽名，讓原本看似單純的一般商務行程，總能成為被追逐的媒體盛事。

分析引述與黃仁勳相識超過25年的科技記者蒂姆・庫爾潘（Tim Culpan）說法指出，黃仁勳本人近期衍生的相關爭議，讓這段關係變得複雜，真正讓台灣民眾不安的，可能不只是黃仁勳的私人生活，而是在婚外情之外，還傳出與中國情報機構有所牽連。

該評論表示，黃仁勳多年來刻意維繫與出生地台灣的情感連結。他出生於台南，人生前5年在台灣度過，對不少台灣民眾而言，輝達的成功也帶有共同成就的意味。隨著全球人工智慧需求快速攀升，台灣股市表現及出口數據同步受惠，黃仁勳也多次公開稱讚台灣，讓台灣在國際科技產業舞台上獲得更多關注。

然而，這段長期被視為互利共贏的關係，如今卻因相關爭議增添變數。分析認為，黃仁勳不只是全球科技產業的重要人物，也因出生背景及對台灣的公開情感，在台灣具有特殊象徵意義。