黃仁勳再爆外遇輝達陷危機 董事會態度急轉彎

知情人士向路透社透露，輝達董事會將於今天晚間開會，決定是否撤換執行長黃仁勳。輝達長年掌舵的領導人黃仁勳涉及兩起婚外情，使這家全球AI晶片龍頭供應商深陷風波。

輝達（Nvidia）未立即回覆關於董事會會議的置評請求。

11月8日，輝達董事會才剛表達對黃仁勳與其領導團隊的信心，如今董事會將召開會議，顯示態度出現急遽轉變。根據輝達公司章程，只要獲得多數董事投票通過，「無論是否有理由」，均可解除黃仁勳職務。輝達共有11名董事，除了黃仁勳本人外，其餘皆被認定為獨立董事。

「華爾街日報」率先報導輝達準備開除黃仁勳後，輝達股價在盤後交易中重挫逾8%。如果跌勢維持，自董事會宣布對黃仁勳與被控為中國間諜的女商人黃樂（Alice Huang）外遇展開調查以來，輝達市值累計蒸發約6000億美元（約新台幣19兆1100億元）。

美國情報機關正在調查黃樂涉嫌協助將輝達晶片運往中國企業的消息曝光後，引發一連串事件：華爾街開始質疑輝達的治理能力與黃仁勳的個人行為、輝達董事會展開內部調查並聘請外部律師，同時國會議員開始推動收緊對晶片出口中國的管制。

持有輝達股票的澳洲避險基金Minotaur Capital投資組合經理人兼共同創辦人羅森柏格（ArminaRosenberg）說：「市場開始將沒有創辦人的輝達視為極可能發生的結果，而非機率低的尾端風險。失去黃仁勳將是一記重擊。」

● 輝達恐陷領導真空 接班人選尚不明朗

黃仁勳如果離開，將使這家市值約達4兆美元的晶片製造商出現領導真空。這家由黃仁勳共同創辦並經歷逾30年打造的企業，成了全球人工智慧（AI）熱潮與美中科技角力核心中的主要晶片供應商。

現年63歲的黃仁勳目前沒有明確的接班人選，本人持有約3.6%的輝達股份。他還有數十名直屬部屬，凸顯他對這家公司的嚴密掌控。

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士報導，輝達董事會一直在與一家外部公司合作，尋找黃仁勳的潛在接替人選。

羅森柏格表示，擔任財務長逾10年的克瑞斯（Colette Kress）順理成章將成為代理執行長人選，但更大的問題在於，長期而言將由誰來主導輝達的技術藍圖。

預測市場網站Polymarket的賠率出現大幅變動，顯示黃仁勳在年底前辭職或遭撤換的機率達88%。至於接班人選，賠率則看好負責輝達資料中心客戶業務的巴克（Ian Buck）。