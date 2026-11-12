川普與黃仁勳往來密切！盤點兩人近年互動時間線

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達（Nvidia）執行長黃仁勳被爆出涉嫌與為中國從事間諜活動的女商人發生婚外情後，美國總統川普與這位億萬富豪的密切關係，如今再度受到外界嚴格檢視。

路透社報導，川普9日表示，在有關他在矽谷最親密盟友之一的消息曝光後，他感到相當「震驚」。黃仁勳目前也正同時面臨美國聯邦調查局（FBI）的調查，以及董事會將召開會議決定他的去留。

過去兩年來，黃仁勳多次表態支持川普政府的人工智慧（AI）政策，並與這名共和黨領袖多次會面。當時輝達正尋求向中國市場銷售先進晶片，並遊說美方放寬中國取得輝達高階AI晶片的出口限制。

民主黨和共和黨國會議員都呼籲停止向中國出口先進AI晶片。黃仁勳與白宮則主張，持續向中國銷售美國晶片，有助於讓中國客戶繼續仰賴美國技術。

以下整理自2025年1月川普重返白宮以來，黃仁勳與川普之間部分公開已知互動及會面的時間軸：

● 2025年1月：川普重返白宮後的第一個月便與黃仁勳會面，並形容這次會面「很愉快」。

● 2025年7月：黃仁勳出訪中國前，曾赴白宮與川普會面。同月稍晚，川普在一場AI峰會發表演說並簽署行政命令時，還特地公開點名表揚黃仁勳。

● 2025年8月：川普政府與輝達當時正就允許向中國銷售先進AI晶片展開磋商，黃仁勳赴白宮與川普會面。

● 2025年9月：黃仁勳陪同川普出席英國國是訪問行程。

● 2025年11月：沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）自2018年以來首度訪問美國首都之際，黃仁勳出席在華盛頓舉行的美國與沙烏地阿拉伯投資論壇。黃仁勳在論壇上談論AI的未來發展。

● 2025年12月：黃仁勳訪問華盛頓並與川普會面時，川普曾公開稱讚他。川普表示，黃仁勳十分清楚自己對出口管制的立場。

黃仁勳當天與多位國會議員會面，並告訴他們，美國各州各自為政的監管法規，將拖慢AI的發展進程。

● 2026年1月：川普政府開始以逐案審查的方式，允許部分輝達功能強大的H200 AI晶片出口至中國，但並未解除對美方列入貿易限制名單的機構所實施的限制。

● 2026年3月：白宮3月底宣布延攬黃仁勳加入由13名成員組成的總統科技顧問會議（President's Councilof Advisors on Science and Technology），負責就AI政策及其他議題提供意見。

● 2026年5月：黃仁勳是隨同川普訪問中國、與中國國家主席習近平會面的科技業執行長代表團成員之一。川普此行目的是敦促北京對美國企業「開放市場」。

川普在5月訪中行程最後一刻，臨時決定邀請黃仁勳同行。黃仁勳被拍到在前往北京途中，川普專機空軍一號於阿拉斯加停留加油時登機。

● 2026年9月：隨著川普政府及AI企業面臨外界對先進AI風險日益增加的質疑，川普9月29日表示，黃仁勳是多名簽署自願性安全協議、並支持擴大資料中心建設的AI企業執行長之一。

黃仁勳當天與多名科技業高層一同在白宮會見川普。川普先前曾主張，美國不需要針對AI制定新的專門法規。他表示，這項協議具有「道德約束力」，但外界批評協議未明訂違反約定者將面臨何種後果。

前一週，黃仁勳出席在白宮舉行的高規格國宴，當時中國國家主席習近平與川普會面。

9月中旬，黃仁勳在洛杉磯一場峰會上談及AI安全疑慮。活動期間，他接到川普來電，並開啟擴音，讓現場聽眾也能聽見通話內容。在這段約5分鐘的通話中，川普稱對AI安全的擔憂是「騙局」。

● 2026年10月：10月初，川普向黃仁勳及其他科技業領袖頒發美國科學界與工程界最高榮譽的國家科學獎章（National Medal of Science）。

在川普頒獎給黃仁勳同一天，也公開披露，他曾在2026年夏季買進最多160萬美元（約新台幣5268萬元）的輝達股票，並賣出最多100萬美元的輝達股票。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）10月中旬報導，輝達承諾捐款2500萬美元，協助興建川普計劃在白宮增建的宴會廳。

● 2026年11月：川普表示，在黃仁勳與黃樂的婚外情曝光後，他曾與黃仁勳通話。川普於11月9日表示，黃仁勳曾向他澄清，自己完全不知道這名女子是間諜，而他也選擇相信這位執行長。

川普在白宮簡報會上表示：「我問他：『你知道她是間諜嗎？』他說：『我完全不知道她是間諜。』我真的相信他。」

川普說：「我知道FBI正在調查此事。我認為他會沒事的。」