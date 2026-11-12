揶揄黃仁勳連解放軍都敢賣晶片！美媒：川普政府官員早有疑慮卻遭無視

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近2年來一直能直接接觸美國總統川普，並對美國人工智慧（AI）政策擁有巨大影響力。然而，即使擁有如此權勢，他仍無法阻止與一名疑似中國情報來源發生婚外情的醜聞持續擴大，如今輝達董事會甚至已開始準備撤換他的執行長職務。

華爾街日報11日報導，川普重返白宮前，美國兩黨原本對防止輝達高階晶片助長中國AI發展存在共識，但黃仁勳迅速展開遊說，試圖說服川普及其團隊，讓中國與其他國家持續依賴美國晶片更為重要。川普政府部分官員從一開始就對黃仁勳的中國立場深感不安，但隨著他在矽谷及華府的影響力不斷擴大，這些疑慮始終未獲重視。

黃仁勳早在川普就職前就已展開長達數月的遊說，期間與當時的總統當選人建立密切關係。輝達若能進一步拓展中國市場，有望獲得龐大利益，但黃仁勳積極遊說的作風，也讓部分美國官員質疑他的動機。不過，這些官員中許多人當時可能還不知道，黃仁勳與輝達客戶公司的高階主管、疑似中國情報來源黃樂（Alice Huang）有婚外情。

黃仁勳在川普第二任期首次赴白宮會晤後，一群顧問聚在一起，討論他推動輝達向中國銷售更多晶片所引發的疑慮。知情人士透露，部分川普顧問認為，黃仁勳主張對中國採取肆無忌憚的做法，損害美國國家安全。其中一人甚至開玩笑說，只要政府允許，黃仁勳連晶片都會直接賣給中國人民解放軍。

儘管憂心的官員向白宮提出警告，卻幾乎沒有產生影響，黃仁勳仍保有與川普直接溝通的管道。他在政府內的盟友，包括白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）及商務部長盧特尼克，也協助提升他在川普心中的地位，並反制批評他的官員。

川普2025年4月解雇數名國家安全會議成員後，黃仁勳在政府內面臨的阻力減少。報導指出，國家安全會議、國務院及商務部負責出口管制的單位中，許多曾對晶片政策提出疑慮的官員，不是遭到邊緣化，就是離開政府。

2025年7月，黃仁勳帶著一項重大勝利前往北京：輝達即將恢復向中國客戶交付H20晶片，扭轉他曾公開批評為錯誤的限制政策。黃仁勳與川普會面後，終於如願以償。中國談判代表將川普的決定視為貿易談判中的善意姿態，川普政府部分官員卻大感震驚。知情人士透露，對中國抱持戒心的官員認為，川普滿足輝達要求的決定十分危險。

知情人士透露，財政部長貝森特、國務卿魯比歐及美國貿易代表葛里爾旗下部分負責貿易與國安事務的幕僚，曾私下與專門研究中國及對中經商企業的智庫研究員交談，以了解黃仁勳與中國的關係。另有知情人士表示，這些資訊有時也會轉交白宮。不過，國安疑慮仍曾在少數情況下壓過黃仁勳的主張，魯比歐與其他高階顧問就曾成功說服川普，不允許輝達向中國出口效能更強大的Blackwell晶片。

知情人士透露，包括魯比歐及中央情報局（CIA）局長拉特克里夫在內的高階官員，早在2025年就已知悉黃仁勳婚外情的細節，川普也曾獲知相關情況。然而，川普政府既未將黃樂的公司Megaspeed列入黑名單，也未限制黃仁勳的影響力。北京則否認黃樂是間諜。川普本周稍早表示，他曾與黃仁勳談話，對方告訴他，自己完全不知道黃樂涉及間諜活動。輝達未回覆詢問。

黃仁勳的婚外情曝光後，川普政府部分官員原本對他中國政策立場的疑慮，也變得更加迫切。保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）AI資深顧問泰耶（Joel Thayer）反對向中國出口晶片。他表示：「這些跨國企業效忠的是股東，而不是某個特定國家。我們不能把它們視為國家安全的守護者。」