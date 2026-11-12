傳輝達開會定黃仁勳去留 分析師：短期營收無虞前景難料

輝達執行長黃仁勳接連爆出婚外情，傳董事會將開會決定去留。市場分析師多認為，黃仁勳就算離開，輝達短期業務不致受衝擊，但他的戰略眼光難以取代，前景將更添變數。

美國科技業諮詢公司Futurum Equities首席市場策略師博洛爾（Shay Boloor）表示，輝達Blackwell晶片的需求、Rubin產品藍圖和CUDA（統一計算架構）生態系早已穩固，即使黃仁勳離開，未來12到18個月的營收也不會突然消失。

他更擔心的是未來10年，因為黃仁勳能夠洞察運算領域發展趨勢，輝達約有60名主管直接向他彙報且沒有明顯接班人，要取代他的戰略眼光是「極大挑戰」。

Ten Cap首席投資組合經理劉君培（Jun Bei Liu，音譯）指出，黃仁勳是輝達的門面，在AI循環融資下，新興雲端資料中心業者幾乎都由輝達在背後支持，輝達未來是否還會投入同樣多的資金，不只是輝達，整個AI產業都充滿不確定性。

ATFX Global首席市場分析師垂岱爾（NickTwidale）說，「我認為我們會看到他離開公司」，輝達可能正在進行協商，同時擬定公關策略，讓投資人相信沒有黃仁勳的輝達仍能保持市場領先地位。

不過，他猜測黃仁勳未來可能將擔任某種顧問職務，且黃仁勳辭職的消息最初會讓股價再受打擊，但AI類股整體仍然穩健。

盛寶（Saxo）首席投資策略師查納納（CharuChanana）表示，新領導人將如何處理輝達的商業計畫，尤其是對中業務，以及能否延續黃仁勳的戰略願景，都是未知數；在領導層、調查和中國業務前景明朗之前，投資人可能較不願意再為輝達的未來成長支付同樣的高溢價。

eToro首席分析師吉伯特（Josh Gilbert）說，市場過去只見過由黃仁勳掌舵的輝達，要重新評估沒有他的輝達價值多少，無法一蹴可幾。他指出：「市場過去也處理過執行長醜聞，但從未發生在對全球最大投資主題如此關鍵的公司。」

隆堡資產管理公司（Longbow Asset Management）執行長杜勒海德（Jake Dollarhide）認為，董事會在找到科技業眾所皆知的「明星級人物」接班前，不會撤換黃仁勳；但無論黃仁勳在不在，輝達晶片仍將是全球AI的核心。

激石集團（Pepperstone）研究主管魏斯頓（ChrisWeston）指出，超微和博通盤後股價走高，輝達市占率顯然將被這些對手瓜分；若川普或民主黨想把輝達當成美中之間的政治棋子，「現在他們絕對有充分理由對輝達下重手」。