輝達不只是晶片商 財務承諾牽動AI產業金融風險

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的婚外情牽扯間諜疑雲，引發市場與監管圈憂慮：這家晶片製造商若出狀況，是否會透過輝達為支撐人工智慧（AI）熱潮所建立、環環相扣的金融網絡向外蔓延？

美國財經媒體CNBC報導，輝達若出現嚴重問題，有可能對經濟與金融造成深遠衝擊，因為這家公司向其他企業承諾提供數千億美元的資金，以協助產業成長，因此被稱為「AI界央行」。

美國聯邦準備理事會（Fed）及其他金融機構正密切關注AI基礎設施擴張，監控是否有突發事件可能動搖全球金融體系穩定。

● 輝達若出問題不致重演金融危機 但衝擊仍不容小覷

分析師及現任、前任金融官員認為，2007至2008年金融危機重演的可能性不高。

曾執掌聯邦存款保險公司（FDIC）的前金融監理官員貝爾（Sheila Bair）表示，輝達「完全不是銀行那種『大到不能倒』的情況」。輝達與陷入困境的銀行不同，不易因信心突然崩潰而遭受衝擊；即使出了問題，仍能生產客戶願意購買的產品。龐大的股東權益也提供了緩衝。

但貝爾表示，監管機關必須密切留意銀行及整體金融體系對輝達及其他類似公司的曝險。她說：「輝達若倒下，將是一場相當劇烈的震盪。」

輝達即將於17日公布財報，投資人抱有很高的期待。倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，分析師預期，輝達本會計年度營收將成長逾一倍，接下來兩年合計則將再增約一倍。然而，黃仁勳爆婚外情，而其中一個對象據報疑似為中國情報資產。分析師認為，各種原本未必預期的結果突然都有可能發生，包括1993年共同創辦輝達的黃仁勳可能遭到撤換。

民主黨在11月3日期中選舉勝出，引發市場重新評估AI相關投資。輝達股價從10月6日高點至11日收盤已下跌27%，盤後交易又下挫8%。不過，密切追蹤AI背後資金流向的人士表示，即使輝達跌勢加劇，也不太可能引發監管機關防範的那類系統性問題。

● AI熱潮仰賴緊密金融網絡 輝達財務承諾埋下風險

然而，AI帶來的風險仍讓部分金融官員徹夜難眠。他們正留意，過去推動AI熱潮的種種因素是否可能同時180度轉向。例如，若輝達繪圖處理器（GPU）晶片價值下跌，投資人可能開始質疑，借錢購買這些晶片的企業能否償還債務。

在這種情況下，大型科技業者向同業提供的財務援助，可能突然轉為自身成長的拖累。科技業者可能在股價下跌之際，同時面臨信用問題。大型科技企業的困境不會只影響科技股投資人的投資組合，而可能波及整體經濟。

國際貨幣基金（IMF）助理主任、負責全球市場分析部門的吳傑森（Jason Wu，音譯）指出：「這確實令人憂心，因為經濟與金融市場都仰賴同一支柱，一旦市場下跌，兩者可能相互加劇衝擊。」

IMF上個月發布的「全球金融穩定報告」（GlobalFinancial Stability Report）警告，AI企業與投資人擴大舉債操作，可能引發更廣泛的問題。

在規模15兆美元的投資等級債券市場中，所謂「超大規模業者」（hyperscalers），也就是最大的科技業者，其債券發行占比短短兩年內就從僅1%增至10%。避險基金與散戶投資人則透過借錢買股票，或投資本身帶有槓桿的基金，讓原本就有風險的押注變得更加危險。

輝達正處於這個金融網絡的核心。公司多次出手，為稱為「新興雲端服務商」（neoclouds）的小型AI企業提供財務支持。這些業者使用輝達晶片建置資料中心，再將運算資源出租給其他企業。輝達7月曾揭露，已承諾向這些業者採購最高360億美元的雲端服務。

吳傑森將這類安排稱為循環融資：業務成長時，大企業協助客戶購買自家產品，可能帶來正面效益。但若輝達無法履行承諾，衝擊就會波及借款企業及提供貸款的銀行。

● 輝達財務承諾估達4000億美元 龐大市值與其他業者成緩衝

輝達其他承諾還包括，在符合特定條件下，為OpenAI與SB Energy規劃在美國俄亥俄州興建的一項大型資料中心計畫，分階段提供1050億美元擔保。輝達也承諾，為華爾街金融業者一項規模5000億美元的信貸計畫，提供最高1250億美元的資金後盾。

這些承諾形式各異，即使需要履行，也不太可能同時到期。哥倫比亞大學商學院（Columbia BusinessSchool）財務學教授范尼溫柏格（Stijn VanNieuwerburgh）估計，總額約為4000億美元。

這筆金額雖然龐大，但相較於輝達股價下跌後仍達4兆美元的市值，只占一小部分。范尼溫柏格說：「公司必須瀕臨倒閉，這些擔保才會全部面臨風險。」

過去幾天，輝達的困境已讓它與其他業者走勢分歧。本週多數新興雲端服務商股價回升，輝達股價卻下跌。這顯示至少目前，投資人認為輝達的問題僅限於公司本身。

與此同時，基本經濟法則正驅使其他企業設法進軍輝達獲利豐厚的晶片市場。范尼溫柏格表示，超微（AMD）、博通（Broadcom）、英特爾（Intel）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）及OpenAI都已著手開發自家AI晶片。

假以時日，這些晶片可能取代輝達產品，從而限制輝達潛在困境對經濟造成的衝擊。

然而，范尼溫柏格補充，仍無法完全排除AI相關投資突然受挫所帶來的金融風險。他表示，各國央行官員「顯然對此非常、非常、非常焦慮，也正深入思考這些問題」。