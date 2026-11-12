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美媒：白宮不介入輝達決策 黃仁勳去留與財務長擬代理受矚

中央社／ 舊金山11日綜合外電報導
輝達董事會準備最快今天開會討論執行長黃仁勳去留，白宮不會介入決策。 聯合報系資料照
輝達董事會準備最快今天開會討論執行長黃仁勳去留，白宮不會介入決策。 聯合報系資料照

美國媒體報導，輝達董事會準備最快今天開會討論執行長黃仁勳去留，財務長克瑞斯（Colette Kress）可能代理職務成為焦點，知情人士說白宮不會介入董事會決策。

「華盛頓郵報」報導，一名美國政府官員和另一名知情人士透露，輝達董事會將於11日晚間（台灣時間12日上午）開會，討論黃仁勳去留。黃仁勳自美國總統川普去年重返白宮執政後與他關係密切。

這些消息人士表示，白宮不會介入董事會決策。

黃仁勳是輝達共同創辦人，自公司1993年成立以來便一直擔任執行長。

美國有線電視新聞網（CNN）也引述消息人士報導，川普政府內部部分人士預期，這場會議可能導致領導輝達33年的黃仁勳下台。

「紐約時報」（The New York Times）今天報導，黃仁勳因涉嫌與一名美國情報機關懷疑是中國間諜的女性發生婚外情而受到調查外，據稱也與一名直接向他報告工作的輝達高階主管有婚外情。

有關輝達董事會開會以及黃仁勳爆出第2段婚外情的消息傳出後，輝達盤後股價重挫近9%。

若董事會決定將黃仁勳撤職，輝達目前並沒有明確的第2號人物可接班。

不過彭博報導，澳洲避險基金Minotaur Capital共同創辦人羅森柏格（Armina Rosenberg）表示，輝達開始尋找接班人的同時，財務長克瑞斯很可能是代理執行長。

羅森柏格說，克瑞斯擔任財務長超過10年，市場熟悉且信任她，因此是最順理成章的代理人選。羅森柏格還說：「更難的問題是誰會長期主導輝達的技術發展路線，因為公司過去並未培養明確的接班人。」

專家認為，身為輝達共同創辦人與執行長的黃仁勳在政界與商界具有巨大影響力，可能難以直接找到替代人選。不過高階獵才公司Cowen Partners共同創辦人柯爾（Shawn Cole）告訴財經媒體CFO Dive，若黃仁勳因故需要暫時離開領導職務，克瑞斯的能力可望穩定局面。

柯爾說：「如果黃仁勳在這波調查期間暫時休假，任命克瑞斯為代理執行長或共同執行長將有助於穩定公司營運。」

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