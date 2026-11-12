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黃仁勳再傳出軌！女主角鮑爾身分曝光 已婚、與他共事逾18年

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。圖／取自輝達官網
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。圖／取自輝達官網

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳再傳婚外情。紐約時報周三引述五名曾在輝達任職的消息人士報導，除了黃樂，黃仁勳也與直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有親密關係。兩人今年3月在加州聖荷西一間舉辦輝達會議的飯店裡，被錄下舉止親暱的畫面。

現年48歲的鮑爾已婚，與黃仁勳共事逾18年。

她2008年以總監身分加入輝達，起初負責推廣輝達AI晶片在醫療影像領域的應用，之後逐步升遷。

8月接受Podcast節目Lifers訪問時，鮑爾回憶，在輝達之前，她曾在一家電子新創公司擔任工程師，之後轉做產品工作，並主動聯繫輝達，討論該公司的運算晶片。

輝達發現自家技術能用於醫療領域後，找她加入團隊。她在節目中形容，這份工作讓她「夢想成真」。

根據LinkedIn資料，鮑爾2016年升資深總監，帶領專注AI的業務開發團隊，2017年再升任醫療業務副總裁。

輝達官網目前列出的職掌顯示，她負責醫療業務的硬體與軟體，涵蓋醫療影像、生命科學及藥物研發等技術。

她2025年接受商業內幕（Business Insider）訪問時說：「我的生活幾乎離不開醫療，所以我隨時都在談這件事。」

鮑爾在Lifers訪談中曾肯定黃仁勳對醫療領域的投入。她說：「黃仁勳早在20多年前就對醫療產業充滿熱情，主要是因為他看到研究人員懷抱夢想，希望在醫療領域做出非常有意義、能帶來重大影響的成果，而我們可能正好有工具，能幫助他們達成目標。」

輝達的行為準則，以黃仁勳寫的一封信開篇，當中將私人關係列為可能造成利益衝突的情況之一，並載明「會迅速調查有關不當行為的通報」。

黃仁勳目前因與黃樂的關係，遭輝達調查，調查重點人中一火他是否成為「外國情報行動」的目標。紐約時報先前報導，美國官員認為，黃樂可能遭中國政府吸收，刺探輝達。

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