黃樂是中國間諜還是「有用的笨蛋」？美議員聽完情報簡報這麼說

美國民主黨籍聯邦眾議員海姆斯（Jim Himes）本周稍早聽取機密簡報後表示，根據美國情報官員提供的資訊，仍無法確定與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳發生婚外情的企業高階主管黃樂（Alice Huang）是否為中國間諜。

海姆斯可能成為下屆眾院情報委員會主席。他11日接受POLITICO專訪時表示，美國情報機構首長向眾參兩院情報委員會高層議員進行簡報後，他仍不清楚黃樂究竟是有意為中國政府蒐集輝達情報，還是不知情卻遭中國情報機構利用的「有用的笨蛋」（useful idiot）。

海姆斯說：「黃樂與中方是什麼關係？我們對雙方交換了哪些影響力或情報，又了解多少？因為至少截至今天，我還不知道。」

海姆斯指出，這場機密簡報涉及多項議題，包括黃仁勳與黃樂的關係。他認為，今年稍早一份對黃樂與中國政府關係提出疑慮的備忘錄在政府各部門流傳後，聯邦調查局（FBI）就應展開調查，但他坦言自己並未看過這份備忘錄。

美國總統川普本周稍早表示，FBI正在調查此事，並預期黃仁勳「應該不會有事」。不過，海姆斯說：「我希望FBI能展開重大反情報調查，但我沒有聽說他們這麼做。」他表示，自己曾詢問國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）及中央情報局（CIA）局長拉特克里夫（John Ratcliffe），但兩人都「不知道」FBI是否已展開調查。

FBI、國家情報總監辦公室（ODNI）及CIA的發言人，均未立即回覆記者詢問黃樂據報與中國情報機構的關係及相關評估。海姆斯則表示，希望了解黃仁勳可能分享了哪些資訊，包括輝達晶片研發的商業機密，或黃仁勳隨行期間掌握的川普訪中行程資訊。

儘管民主黨議員提出國家安全疑慮，川普政府仍批准輝達向中國出售先進H200晶片。海姆斯擔心，黃樂可能影響輝達的銷售決策。他說：「總統想把這些東西送往中國，是在玩一場非常危險的遊戲，而這當然正是我們在輝達事件中擔心的問題。」