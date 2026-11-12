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接替黃仁勳輝達CEO傳天王級人選？蘋果庫克也被點名

經濟日報／ 記者蔡靜紋/台北即時報導
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再傳出第二起婚外情，使外界揣測輝達更換執行長機率拉高，根據polymarket網站轉述，前蘋果CEO庫克正被提名爲輝達 CEO 黃仁勳的潛在接替人選。

紐約時報引述五位曾在輝達（NVIDIA）任職的人士報導，執行長黃仁勳除了和一名美方認定為大陸間諜的女子發生婚外情，也曾和直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。輝達盤後股價應聲下跌逾4%。

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