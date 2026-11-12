聽新聞
0:00 / 0:00
接替黃仁勳輝達CEO傳天王級人選？蘋果庫克也被點名
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再傳出第二起婚外情，使外界揣測輝達更換執行長機率拉高，根據polymarket網站轉述，前蘋果CEO庫克正被提名爲輝達 CEO 黃仁勳的潛在接替人選。
紐約時報引述五位曾在輝達（NVIDIA）任職的人士報導，執行長黃仁勳除了和一名美方認定為大陸間諜的女子發生婚外情，也曾和直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。輝達盤後股價應聲下跌逾4%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。