黃仁勳婚外情燒進台灣醫界！緋聞副總裁曾訪林口長庚 推動智慧醫療

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情後，對象除了一名遭美方認定的中國女間諜外，今爆出還包含公司旗下的全球醫療業務部門副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。而鮑爾過去曾赴台，與台大、長庚醫院洽談合作，對此，長庚醫院今回應，不會因此中斷與輝達的合作關係，後續將持續推動智慧醫療系統。

今年六月，鮑爾二度來台，先後拜訪長庚醫院與台大醫院，其目的為了協助發展智慧醫療，長庚醫院今年六月時指出，院方與輝達代表進行深入座談，分享對台灣未來2年醫療行業發展趨勢的看法，以及技術創新及市場戰略，包括數位轉型、生成式AI、人工智慧在醫療診斷和治療中的應用趨勢，以及跨國醫療環境的變化的應變等議題。

長庚醫院當時也詳細介紹院內最新各項AI技術的開發進展，並進一步探討與輝達如何在硬體加速、軟體工具和技術支援等方面提供幫助，以共同進行創新和發展。

對於，黃仁勳婚外情事件延燒至與醫療事業副總裁鮑爾，是否會影響與台灣醫療機構，推動智慧醫療的進度；長庚醫院今回應「不會」，雙方於技術合作將會持續，且智慧醫療的研發與導入，對於國內的醫療產業而言是急迫需求，有助於改善人力荒、優化醫療品質等。

美國新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」推出世界最佳醫院（World's Best Hospitals）排名，林口長庚與高雄長庚在國內排名上，今年分別位居第四、第五位，去年則分別位居第三與第五名；顯示長庚醫院持續對於醫療品質的追求，其中，智慧醫療更是發展的重點，未來也將持續且積極的發展，尋求更多的合作可能。