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黃仁勳若下台…中國大陸將是最大受益者 也為川習會添變數

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

黃仁勳輝達執行長位子可能不保的消息，讓輝達（NVIDIA）周三盤後市值蒸發逾3,000億美元，也為下周川習會增添變數。他多年來力主放寬對陸晶片出口，如今捲入疑似間諜風波，國會要求加嚴管制的聲音升高，可能讓美中貿易休戰續約更難談。

紐約時報周三報導，黃仁勳除了和一名疑為大陸間諜的女子有婚外情，也曾和副總裁級的直屬主管交往。華爾街日報隨後報導，輝達董事會準備撤換他。接連兩則消息讓輝達盤後下跌約8%。

失去黃仁勳的代價有多大？

伯恩斯坦分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）形容黃仁勳是「美國AI發展路線的設計者」，但目前沒有明顯接班人選。他周三晚間將輝達目標價從400美元降至200美元，並表示，難以推測誰能接替黃仁勳。

瑞斯岡也警告，黃仁勳若被迫離職，最大的受益者將是中國大陸。Circular Technology全球研究主管Brad Gastwirth認為，大陸正積極投資AI，美國此時失去黃仁勳，可能造成不必要的混亂。不過，他也說，董事會必須嚴肅看待指控，尤其是涉及國安的部分，是否撤換仍應取決於調查結果。

黃仁勳的影響力也在華府。他長期主張讓輝達向大陸銷售晶片，並和川普建立密切關係。彭博經濟研究認為，他若離職，輝達要維持晶片和AI系統領先將更困難，科技業反對加嚴對陸管制最有影響力的聲音，也將減弱。

出口管制牽動美中是否延續休戰

習近平下周將在深圳主持亞太經濟合作會議（APEC），並和川普舉行今年第三次峰會。美中為期一年的貿易休戰明年1月到期，是否延續的重要條件，取決於美方暫緩新增科技出口限制，大陸則供應關鍵礦物。兩國每年約5,000億美元的商品和服務貿易，都可能受到協商結果影響。

美國前助理貿易代表穆恩（Jeff Moon）說，這是休戰面臨的第一項重大考驗。如果大陸情治活動確曾企圖或成功竊取輝達技術，美國就必須回應，而這正好觸及休戰中科技管制的核心。

美國國會正推動《晶片安全法案》，要求追蹤先進處理器在供應鏈中的實際位置，防止受管制晶片透過未獲授權的中間商流入大陸。華府也有人主張，恢復目前暫停至明年1月的「50%規則」，將限制擴及受制裁企業持有過半股權的子公司。

不過，目前尚無跡象顯示輝達風波將破壞休戰。財政部長貝森特本周仍肯定雙邊關係進展。美方對大陸稀土供應數量和速度未達預期的疑慮，卻尚未消除。黃仁勳去留、國會是否加嚴管制，以及川普在峰會上的態度，將共同考驗這份休戰安排。

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