整理包／黃仁勳爆兩段婚外情！黃樂、鮑爾背景與關係時間軸一次看

輝達執行長黃仁勳11月8日在內部信中承認婚外情。《紐約時報》12日再引述5名前員工說法，揭露他疑似與另外一名女性也有婚外情。以下整理兩名女性的身分、傳出的互動情況及相關時間點。

三個人物 黃仁勳 Jensen Huang 63 歲，1993 年共同創辦輝達並任執行長

與妻子洛莉結婚 41 年

已承認不忠並道歉 黃樂 Le Huang/ Alice Huang 中國籍，前 Megaspeed（新加坡）高層

名片顯示曾任上海和熙投資合夥人兼總經理

被美國官員認定為中國情報人員（中國否認，本人未回應） 鮑爾 Kimberly Powell 報導稱 48 歲、已婚

輝達醫療保健副總裁，直接向黃仁勳報告

2008 年加入輝達，本人未回應 有沒有各自傳出的交往時間點？ 黃樂 有公開同框時間，沒有交往起點 最早公開交集是 2024 年 6 月台北電腦展酒吧聚會，2025 年 5 月 22 日台北餐敘被拍到搭肩。報導未寫明何時開始交往。 鮑爾 只有一個據稱時間：2026 年 3 月 紐時說，兩名消息人士稱 3 月 GTC 大會期間，兩人在聖荷西一家飯店舉止親暱。報導同樣沒有交往起點，紐時也沒看過影片。

承認不忠 國安疑慮浮上檯面

輝達執行長黃仁勳 11 月 8 日發出員工內部信，寫下「我對妻子不忠」，向妻子、家人與同仁道歉，並說「沒有任何藉口」，承諾配合調查。報導指出，婚外情對象是曾任新加坡資料中心業者Megaspeed高層的黃樂。

讓事件升溫的是國安問題。美國情報官員據稱懷疑黃樂已被中國情報機構吸收，可能藉親近黃仁勳取得敏感商業資訊；Megaspeed 也被指把運算能力租給阿里巴巴等中國企業。彭博報導，Megaspeed自2023年成立到2025年11月，進口至少13.6萬顆輝達GPU，但輝達人員實地查核，只找到數千顆最新晶片。這些說法目前都是情資指稱或外媒報導，尚未見公開的官方文件，中國否認間諜指控，黃樂未回應。

輝達董事會已成立獨立董事委員會，並聘請外部律師，調查黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定的目標。輝達表示，目前沒有證據顯示國家安全或機密資訊受到影響，黃仁勳也將繼續擔任執行長。Megaspeed也已展開內部調查，並承諾配合美國政府。

紐時再爆第二段緋聞：直屬下屬鮑爾

《紐約時報》12 日引述 5 名輝達前員工說法，指黃仁勳除了黃樂，還涉嫌與醫療保健事業副總裁鮑爾有婚外情。鮑爾直接向黃仁勳報告，2008年加入輝達，2017年底出任現職。兩名消息人士說，今年3月GTC大會期間，兩人在聖荷西一家飯店舉止親暱；另有三名知情者稱，旁觀者用手機拍下畫面，黃仁勳的保全還把對方帶到一旁，要求簽署保密協議。紐時表示沒有看過影片。

紐時致電黃仁勳詢問與鮑爾的關係，他回答「我不認為你們應該直接找我談」，隨後掛斷。輝達拒絕評論，只指出公司行為準則要求員工避免利益衝突，包括私人關係；鮑爾尚未回應。消息人士還說，兩人的關係已在公司內部引起議論。

後續

紐時報導，三名眾議院委員會共和黨領導人要求黃仁勳出席閉門簡報，說明與黃樂的往來。報導也提到兩起先例：2018年英特爾執行長科再奇因與員工的親密關係辭職，2019年麥當勞解除執行長伊斯特布洛克的職務。輝達董事會的調查仍在進行，黃仁勳目前仍擔任執行長。