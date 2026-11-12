整理包／黃仁勳爆兩段婚外情！黃樂、鮑爾背景與關係時間軸一次看
輝達執行長黃仁勳11月8日在內部信中承認婚外情。《紐約時報》12日再引述5名前員工說法，揭露他疑似與另外一名女性也有婚外情。以下整理兩名女性的身分、傳出的互動情況及相關時間點。
- 63 歲，1993 年共同創辦輝達並任執行長
- 與妻子洛莉結婚 41 年
- 已承認不忠並道歉
- 中國籍，前 Megaspeed（新加坡）高層
- 名片顯示曾任上海和熙投資合夥人兼總經理
- 被美國官員認定為中國情報人員（中國否認，本人未回應）
- 報導稱 48 歲、已婚
- 輝達醫療保健副總裁，直接向黃仁勳報告
- 2008 年加入輝達，本人未回應
承認不忠 國安疑慮浮上檯面
輝達執行長黃仁勳 11 月 8 日發出員工內部信，寫下「我對妻子不忠」，向妻子、家人與同仁道歉，並說「沒有任何藉口」，承諾配合調查。報導指出，婚外情對象是曾任新加坡資料中心業者Megaspeed高層的黃樂。
讓事件升溫的是國安問題。美國情報官員據稱懷疑黃樂已被中國情報機構吸收，可能藉親近黃仁勳取得敏感商業資訊；Megaspeed 也被指把運算能力租給阿里巴巴等中國企業。彭博報導，Megaspeed自2023年成立到2025年11月，進口至少13.6萬顆輝達GPU，但輝達人員實地查核，只找到數千顆最新晶片。這些說法目前都是情資指稱或外媒報導，尚未見公開的官方文件，中國否認間諜指控，黃樂未回應。
輝達董事會已成立獨立董事委員會，並聘請外部律師，調查黃仁勳是否成為外國情報機構鎖定的目標。輝達表示，目前沒有證據顯示國家安全或機密資訊受到影響，黃仁勳也將繼續擔任執行長。Megaspeed也已展開內部調查，並承諾配合美國政府。
紐時再爆第二段緋聞：直屬下屬鮑爾
《紐約時報》12 日引述 5 名輝達前員工說法，指黃仁勳除了黃樂，還涉嫌與醫療保健事業副總裁鮑爾有婚外情。鮑爾直接向黃仁勳報告，2008年加入輝達，2017年底出任現職。兩名消息人士說，今年3月GTC大會期間，兩人在聖荷西一家飯店舉止親暱；另有三名知情者稱，旁觀者用手機拍下畫面，黃仁勳的保全還把對方帶到一旁，要求簽署保密協議。紐時表示沒有看過影片。
紐時致電黃仁勳詢問與鮑爾的關係，他回答「我不認為你們應該直接找我談」，隨後掛斷。輝達拒絕評論，只指出公司行為準則要求員工避免利益衝突，包括私人關係；鮑爾尚未回應。消息人士還說，兩人的關係已在公司內部引起議論。
後續
紐時報導，三名眾議院委員會共和黨領導人要求黃仁勳出席閉門簡報，說明與黃樂的往來。報導也提到兩起先例：2018年英特爾執行長科再奇因與員工的親密關係辭職，2019年麥當勞解除執行長伊斯特布洛克的職務。輝達董事會的調查仍在進行，黃仁勳目前仍擔任執行長。
|項目
|黃樂
|鮑爾
|身分
|前Megaspeed高層；名片顯示曾任上海和熙投資合夥人兼總經理
|輝達醫療保健副總裁，黃仁勳直屬下屬
|國籍與所在
|中國籍；公司註冊於新加坡
|美國輝達總部體系
|與輝達關係
|外部客戶（Megaspeed為輝達AI晶片客戶）
|內部主管，依行為準則須避免私人關係造成利益衝突
|婚姻狀況
|報導未載明
|已婚（報導稱）
|傳出的互動
|2024年酒吧聚會、2025年餐敘搭肩、社群合照
|2026年3月飯店親暱，保全要求旁觀者簽保密協議（據稱）
|主要爭議
|國安疑慮、晶片走私、疑為中國情報人員
|上下屬關係、利益衝突
|後續
|眾院共和黨領導人要求黃仁勳閉門簡報
|輝達拒絕評論
|項目
|黃樂
|鮑爾
|公開照片或影像
|有：媒體拍到搭肩、社群合照
|無
|匿名消息來源
|有：美國情報官員、前員工
|有：5 名前員工
|黃仁勳承認
|媒體報導指承認對象為黃樂
|未說明；被問時回「不認為你們該直接找我談」
|本人回應
|未回應；中國否認間諜指控
|未回應
|公司或官方調查
|輝達獨立委員會、Megaspeed 內部調查
|輝達拒絕評論，是否涵蓋不明
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