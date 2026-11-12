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傳與黃仁勳有染！鮑爾一通電話敲開輝達大門 花9年時間升任副總裁 明演講取消了

聯合新聞網／ 綜合報導
鮑爾致力於AI醫療保健領域，不遺餘力，如今卻捲入黃仁勳婚外情風暴中。擷自Lifers with Christina Youtube
鮑爾致力於AI醫療保健領域，不遺餘力，如今卻捲入黃仁勳婚外情風暴中。擷自Lifers with Christina Youtube

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情不只一樁，今《紐約時報》報導其與直屬下屬、輝達醫療保健副總裁金伯利．鮑爾（Kimberly Powell）有染再次震驚外界。而鮑爾過往的職涯也引起外界關注。

根據評論鮑爾的公開資料顯示，鮑爾的職涯並非一開始就在科技巨頭輝達任職，而是因為看見GPU在醫療影像領域的應用潛力，進而主動致電聯繫輝達，希望推廣相關技術。輝達於2008年邀請她加入，她憑藉對醫療產業的觀察與市場開發能力，從業務拓展職位一路晉升，9年後坐上醫療保健副總裁大位。

根據鮑爾過去受訪內容，她畢業於美國東北大學電機工程系，主修電腦工程，職涯初期曾在DOME影像系統公司擔任硬體工程師，之後轉往Planar Systems，負責醫療診斷顯示器的工程及產品管理工作。當時她觀察到，許多放射科醫師已經開始使用顯示卡處理醫療影像，因而看見GPU技術進入醫療市場的商機。

鮑爾隨後主動聯繫輝達，探討圖形處理器應用於醫療影像的可能性。2008年正式加入輝達，負責醫療影像及高等教育領域的業務拓展，協助將GPU打造為醫學影像設備的加速運算平台。此後，她逐步擴大職責，陸續參與策略推廣計畫、NVIDIA AI Labs及扶植人工智慧新創企業的NVIDIA Inception計畫。

鮑爾2016年升任人工智慧業務拓展資深總監，2017年進一步獲任命為醫療保健副總裁，負責輝達全球醫療保健與生命科學業務。從2008年加入到升任副總裁，約花了9年時間，逐步建立她在輝達醫療AI版圖中的重要地位。

今年3月，鮑爾接受專訪時，曾被譽為是重塑美國醫療體系的女性，鮑爾指出人工智慧能協助醫師搜尋大量醫學文獻、分析醫療影像，並減輕醫護人員的行政負擔。她也分享輝達與禮來、GE醫療等企業的合作布局，強調AI將不只是改善影像判讀，更可能改變病患從診斷到治療的整個醫療流程。

而根據CNN醫療記者梅格·蒂瑞爾(Meg Tirrell)表示，主辦單位告訴她鮑爾取消原定於明(13)日舉行的米爾肯未來健康高峰會(Milken Future of Health Summit)開幕演講的計畫。

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