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黃仁勳陷下台危機 黃樂人在哪？彭博揭已返中國、住在北京
捲入輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情與間諜疑雲的Megaspeed創辦人黃樂，根㩀彭博資訊引述知情人士報導，她人已返回中國大陸，目前住在北京。
隨著輝達董事會展開調查、黃仁勳面臨下台危機，黃樂的下落備受關注。大陸官員知悉黃樂目前住在北京，但她何時、為何前往北京，以及目前從事什麼活動，仍不清楚。彭博記者周四未能聯繫上她。北京已否認黃樂是間諜。
黃樂曾任記者，也在金融業工作，2023年創辦Megaspeed後，開始與黃仁勳建立往來。她帶領這家新興AI雲端業者迅速崛起，成為東南亞最大的輝達晶片買家，也是輝達在當地資料中心熱潮中的重要合作夥伴。
Megaspeed從中國電玩企業第七大道控股分拆而來，當時距離美國對輸往中國的先進AI晶片實施廣泛限制，僅過了幾個月。第七大道先將新加坡子公司出售給在英屬維京群島註冊的公司Huang Le Ltd.，由黃樂接掌控制權。
2023年11月，Huang Le Ltd.將Megaspeed賣給一家新加坡空殼公司。交易完成幾天後，Megaspeed取得輝達官方雲端合作夥伴資格，能優先取得晶片。
貿易紀錄顯示，Megaspeed進口的輝達產品超過46億美元，並透過東南亞多處設施，向阿里巴巴集團出租輝達晶片。
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