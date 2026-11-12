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黃仁勳陷下台危機 黃樂人在哪？彭博揭已返中國、住在北京

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
捲入黃仁勳婚外情與間諜疑雲的黃樂傳出已返回中國，目前住在北京。圖為她2025年在台北出席黃仁勳作東的晚宴。（法新社）
捲入黃仁勳婚外情與間諜疑雲的黃樂傳出已返回中國，目前住在北京。圖為她2025年在台北出席黃仁勳作東的晚宴。（法新社）

捲入輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情與間諜疑雲的Megaspeed創辦人黃樂，根㩀彭博資訊引述知情人士報導，她人已返回中國大陸，目前住在北京。

隨著輝達董事會展開調查、黃仁勳面臨下台危機，黃樂的下落備受關注。大陸官員知悉黃樂目前住在北京，但她何時、為何前往北京，以及目前從事什麼活動，仍不清楚。彭博記者周四未能聯繫上她。北京已否認黃樂是間諜。

黃樂曾任記者，也在金融業工作，2023年創辦Megaspeed後，開始與黃仁勳建立往來。她帶領這家新興AI雲端業者迅速崛起，成為東南亞最大的輝達晶片買家，也是輝達在當地資料中心熱潮中的重要合作夥伴。

Megaspeed從中國電玩企業第七大道控股分拆而來，當時距離美國對輸往中國的先進AI晶片實施廣泛限制，僅過了幾個月。第七大道先將新加坡子公司出售給在英屬維京群島註冊的公司Huang Le Ltd.，由黃樂接掌控制權。

2023年11月，Huang Le Ltd.將Megaspeed賣給一家新加坡空殼公司。交易完成幾天後，Megaspeed取得輝達官方雲端合作夥伴資格，能優先取得晶片。

貿易紀錄顯示，Megaspeed進口的輝達產品超過46億美元，並透過東南亞多處設施，向阿里巴巴集團出租輝達晶片。

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黃樂心機全曝光！昔日同學揭她赴藍帶學法餐「為老公做飯」 與黃仁勳長女同校

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波延燒，據傳與黃仁勳發展出婚外情的中國女子黃樂（Alice Huang），曾赴法國知名藍帶國際廚藝餐旅學院（Le Cordon Bleu）學習法式料理。

6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

輝達憑藉生產驅動全球AI經濟的晶片，成為全球市值最高的企業，但放空研究公司「卡爾珀研究」（Culper Research）6個月前發布長達40頁的報告，指出放空輝達只有一個原因：「這家公司有重大中國問題。」如今輝達執行長黃仁勳爆出婚外情，對象更涉嫌為中國情報機構工作，當初乏人問津的報告也在網路上瘋傳。

黃樂22年前照片社媒X上曝光 還指她像黃仁勳女兒一樣學「法式廚藝」

輝達執行長黃仁勳身陷桃色間諜門事件，大陸網路上再挖出更多外傳婚外情對象黃樂於2004年的4張舊照，當時她穿著樸素、模樣青澀。社交平台X上，屬名為「中朝貿易商人」的「作家崔成浩」直言，看完很難相信黃樂是間諜，但稱她為了接近黃仁勳，特地和老黃女兒一樣去學習法式廚藝，「果然有心機」。

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

輝達執行長黃仁勳除與疑為中國大陸間諜的女企業家黃樂發生婚外情，再被紐約時報爆出與其下屬、輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有染，今年3月曾於一家飯店親密互動，還被拍下鐵證。因黃樂曾隨黃仁勳來台，還高調同台出席飯局。外界戲稱我國為黃仁勳不倫勝地，而鮑爾也曾在2024年來台，與時任台大醫院高層會面，當時黃仁勳正在台灣出席台北國際電腦展。

黃仁勳再爆偷吃輝達副總裁…她兩年前曾赴台大醫院談AI醫療合作

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再爆婚外情爭議！《紐約時報》引述5名曾任職於輝達的人士透露，黃仁勳除了被指與一名遭美方認定為中國間諜的女子發生婚外情，還曾與直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）發展婚外關係，當時有人在飯店拍到兩人舉止親暱，但隨即被保鏢攔阻並要求簽下保密協定。報導更指出，鮑爾過去曾來台灣與台大醫院洽談合作。

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