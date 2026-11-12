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6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

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6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
近日被美方指是中共女間諜的黃樂，以及輝達執行長黃仁勳，2024年6月7日在台北參加聚會。路透
近日被美方指是中共女間諜的黃樂，以及輝達執行長黃仁勳，2024年6月7日在台北參加聚會。路透

輝達憑藉生產驅動全球AI經濟的晶片，成為全球市值最高的企業，但放空研究公司「卡爾珀研究」（Culper Research）6個月前發布長達40頁的報告，指出放空輝達只有一個原因：「這家公司有重大中國問題。」如今輝達執行長黃仁勳爆出婚外情，對象更涉嫌為中國情報機構工作，當初乏人問津的報告也在網路上瘋傳。

華爾街日報報導，31歲的卡爾珀研究創辦人拉馬可（Christian Lamarco），過去主要研究鮮為人知的企業。他在報告中強調，放空輝達「不是在押注AI失敗」，而是質疑輝達在中國的業務，以及黃仁勳與黃樂之間「親密得令人不安」的關係，但這份報告起初幾乎無人關注。

拉馬可發布報告當天，黃仁勳與美國總統川普搭乘空軍一號抵達北京，展開國是訪問，輝達股價隔天創下歷史新高。然而6個月後，外界對兩人關係及輝達中國業務的質疑，已不再局限於拉馬可的調查。他受訪時表示：「有時候，人們會在意你說的話；有時候，他們不在意。我想這次，他們是6個月後才開始在意。」

隨著報告引發轟動，拉馬可發布的輝達相關貼文已在X累積數百萬次瀏覽，手機通知也響個不停。他因此關閉通知，並拒絕電視媒體的採訪邀請。對於自己捲入一場涉及國家安全、美國總統及間諜指控的風波，他表示：「我從沒遇過這樣的事。」

自卡爾珀發布報告以來，輝達市值已蒸發超過1兆美元，股價下跌20%，但拉馬可是否從這場風波獲利，仍不得而知。他拒絕透露自己從這次職業生涯中最具先見之明的判斷賺了多少錢，也不願說明是否仍持有輝達空頭部位。

卡爾珀成立以來已將數十家上市公司列為研究目標，主要以小型股為主。調查人員表示，他們與其他放空業者一樣，致力於揭露企業欺騙投資人及財務違規等行為，並藉此獲利。不過，拉馬可與旗下2名分析師也曾挑戰強大對手。2025年，一家門窗與玻璃製造商因遭拉馬可指控與錫納羅亞販毒集團有關聯，聘請馬斯克（Elon Musk）的律師對他提起誹謗訴訟。

拉馬可耗費數個月完成輝達研究報告。他2025年讀到紐約時報和彭博新聞的相關報導後，開始與2名分析師調查，但一度認為不值得投入時間而暫停。今年3月，美國聯邦檢察官起訴美超微電腦（Super Micro Computer）主管，指控他們違反美國出口管制規定，將輝達晶片走私到中國，促使拉馬可重啟調查。

卡爾珀透過付費專家網絡訪問輝達前員工，這些前員工推測黃仁勳與黃樂存在「特殊關係」。調查人員還分析經過清理的程式碼、新加坡和馬來西亞的公司登記文件，甚至仔細研究台灣一家麵店外拍攝的YouTube影片，最終於5月公開調查結果。

拉馬可發布報告時對研究充滿信心，卻無法預料市場反應。他說：「如果是某家市值5億美元、涉及拉抬股價後倒貨的公司，你大概能預料接下來會發生什麼事。但這次，我真的完全不知道。」

報告發布後，輝達股價起初漲跌反覆，市值甚至在10月創下歷史新高。然而隨著輝達11月陷入危機，卡爾珀已開始調查下一個目標。

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