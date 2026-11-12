黃樂22年前照片社媒X上曝光 還指她像黃仁勳女兒一樣學「法式廚藝」

輝達執行長黃仁勳身陷桃色間諜門事件，大陸網路上再挖出更多外傳婚外情對象黃樂於2004年的4張舊照，當時她穿著樸素、模樣青澀。社交平台X上，屬名為「中朝貿易商人」的「作家崔成浩」直言，看完很難相信黃樂是間諜，但稱她為了接近黃仁勳，特地和老黃女兒一樣去學習法式廚藝，「果然有心機」。

「作家崔成浩」11日在X分享4張黃樂2004年的照片。照片裡她穿著樸素、沒有明顯妝容，與外界想像中電影裡的美豔女間諜形象相去甚遠。

崔成浩也爆料，黃樂吸引黃仁勳另個原因可能在於廚藝，因為黃樂曾前往知名的藍帶國際廚藝餐旅學院（Le Cordon Bleu）學習法式料理。他推測，黃樂精進廚藝，可能是提前為進入頂尖社交圈做準備。

崔成浩也貼出聲稱來自藍帶學院校友的對話截圖。對話中，有眼尖同學看到黃仁勳新聞後直呼，女主角不就是「當年B組那個黃阿姨」，並稱記得女方曾說過「學藍帶是為了做飯給老公吃」。

崔成浩評價，黃樂透過系統學習不斷提高自身素質，為和頂尖人群往來打下基礎。巧合的是，黃仁勳女兒黃敏珊也曾在巴黎藍帶廚藝學校學習糕點和葡萄酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康