黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

輝達執行長黃仁勳除與疑為中國大陸間諜的女企業家黃樂發生婚外情，再被紐約時報爆出與其下屬、輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有染，今年3月曾於一家飯店親密互動，還被拍下鐵證。因黃樂曾隨黃仁勳來台，還高調同台出席飯局。外界戲稱我國為黃仁勳不倫勝地，而鮑爾也曾在2024年來台，與時任台大醫院高層會面，當時黃仁勳正在台灣出席台北國際電腦展。

根據台大醫院新聞稿，台大醫院早在2020年就啟用輝達DGX超級電腦系統，藉由導入兩部AI運算主機，建立醫療大型語言模型與多模態語言模型，開發智慧疾病分類編碼系統等，在2024年6月5日率醫療團隊與鮑爾及輝達團隊成員來台，討論神經外科、影像醫學等領域人工智慧（AI）醫療合作，並提出3項合作開發方向，包括語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病歷整合等。

當時留下的合影中，與「小三」黃樂一身精品無袖洋裝裝束不同，黃仁勳「小四」鮑爾身穿黑色洋裝，搭配米白色西裝外套及智慧手表，呈現幹練女企業家形象。

台大院方指出，與輝達合作的生成式AI結合語音、搜尋與生成式臉型等模型，可以實現數位護理師的功能。數位護理師將能分析語音、症狀與生理參數等綜合診斷、根據症狀給予非處方用藥或藥物調整建議，最後將對話過程自動總結，紀錄於電子病歷中。此計畫所開發的數位護理師，除了將對遠距醫療的進行有幫助之外，也可推廣至其他相關的臨床應用情境。

巧合的是，鮑爾與台大醫院團隊會面的2024年6月，黃仁勳人也在台灣，出席台北國際電腦展（Computex），就連黃樂也在台灣，據「紐約時報」報導，2024年Computex舉辦期間，黃仁勳與各大供應商會面，曾在台北茹曦酒店15樓酒吧與科技業大老會面，在場的NetThunder高層拍下照片上傳至LinkedIn，當時坐在身穿皮夾克黃仁勳身旁的就是黃樂。