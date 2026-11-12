快訊

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

蚊子園區／中興新村15億計畫難激活 立委批「點有亮、面還沒有活」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。圖／取自台大醫院官網
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。圖／取自台大醫院官網

輝達執行長黃仁勳除與疑為中國大陸間諜的女企業家黃樂發生婚外情，再被紐約時報爆出與其下屬、輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有染，今年3月曾於一家飯店親密互動，還被拍下鐵證。因黃樂曾隨黃仁勳來台，還高調同台出席飯局。外界戲稱我國為黃仁勳不倫勝地，而鮑爾也曾在2024年來台，與時任台大醫院高層會面，當時黃仁勳正在台灣出席台北國際電腦展。

根據台大醫院新聞稿，台大醫院早在2020年就啟用輝達DGX超級電腦系統，藉由導入兩部AI運算主機，建立醫療大型語言模型與多模態語言模型，開發智慧疾病分類編碼系統等，在2024年6月5日率醫療團隊與鮑爾及輝達團隊成員來台，討論神經外科、影像醫學等領域人工智慧（AI）醫療合作，並提出3項合作開發方向，包括語音輔助診斷、線上藥物諮詢、電子病歷整合等。

當時留下的合影中，與「小三」黃樂一身精品無袖洋裝裝束不同，黃仁勳「小四」鮑爾身穿黑色洋裝，搭配米白色西裝外套及智慧手表，呈現幹練女企業家形象。

台大院方指出，與輝達合作的生成式AI結合語音、搜尋與生成式臉型等模型，可以實現數位護理師的功能。數位護理師將能分析語音、症狀與生理參數等綜合診斷、根據症狀給予非處方用藥或藥物調整建議，最後將對話過程自動總結，紀錄於電子病歷中。此計畫所開發的數位護理師，除了將對遠距醫療的進行有幫助之外，也可推廣至其他相關的臨床應用情境。

巧合的是，鮑爾與台大醫院團隊會面的2024年6月，黃仁勳人也在台灣，出席台北國際電腦展（Computex），就連黃樂也在台灣，據「紐約時報」報導，2024年Computex舉辦期間，黃仁勳與各大供應商會面，曾在台北茹曦酒店15樓酒吧與科技業大老會面，在場的NetThunder高層拍下照片上傳至LinkedIn，當時坐在身穿皮夾克黃仁勳身旁的就是黃樂。

黃仁勳 輝達 黃樂 鮑爾

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳再爆偷吃輝達副總裁…她兩年前曾赴台大醫院談AI醫療合作

黃仁勳遭爆曾與下屬發展婚外情…輝達內部早有議論 目擊者被要求簽保密協議

黃仁勳婚外情對象涉中國間諜！紐時梳理從商史 從上海金融圈打入輝達

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是輝達副總裁

相關新聞

黃仁勳陷下台危機 黃樂人在哪？彭博揭已返中國、住在北京

捲入輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情與間諜疑雲的Megaspeed創辦人黃樂，根㩀彭博資訊引述知情人士報導，她人已返回中國大陸，目前住在北京。

黃樂心機全曝光！昔日同學揭她赴藍帶學法餐「為老公做飯」 與黃仁勳長女同校

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波延燒，據傳與黃仁勳發展出婚外情的中國女子黃樂（Alice Huang），曾赴法國知名藍帶國際廚藝餐旅學院（Le Cordon Bleu）學習法式料理。

6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

輝達憑藉生產驅動全球AI經濟的晶片，成為全球市值最高的企業，但放空研究公司「卡爾珀研究」（Culper Research）6個月前發布長達40頁的報告，指出放空輝達只有一個原因：「這家公司有重大中國問題。」如今輝達執行長黃仁勳爆出婚外情，對象更涉嫌為中國情報機構工作，當初乏人問津的報告也在網路上瘋傳。

黃樂22年前照片社媒X上曝光 還指她像黃仁勳女兒一樣學「法式廚藝」

輝達執行長黃仁勳身陷桃色間諜門事件，大陸網路上再挖出更多外傳婚外情對象黃樂於2004年的4張舊照，當時她穿著樸素、模樣青澀。社交平台X上，屬名為「中朝貿易商人」的「作家崔成浩」直言，看完很難相信黃樂是間諜，但稱她為了接近黃仁勳，特地和老黃女兒一樣去學習法式廚藝，「果然有心機」。

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

輝達執行長黃仁勳除與疑為中國大陸間諜的女企業家黃樂發生婚外情，再被紐約時報爆出與其下屬、輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有染，今年3月曾於一家飯店親密互動，還被拍下鐵證。因黃樂曾隨黃仁勳來台，還高調同台出席飯局。外界戲稱我國為黃仁勳不倫勝地，而鮑爾也曾在2024年來台，與時任台大醫院高層會面，當時黃仁勳正在台灣出席台北國際電腦展。

黃仁勳再爆偷吃輝達副總裁…她兩年前曾赴台大醫院談AI醫療合作

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再爆婚外情爭議！《紐約時報》引述5名曾任職於輝達的人士透露，黃仁勳除了被指與一名遭美方認定為中國間諜的女子發生婚外情，還曾與直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）發展婚外關係，當時有人在飯店拍到兩人舉止親暱，但隨即被保鏢攔阻並要求簽下保密協定。報導更指出，鮑爾過去曾來台灣與台大醫院洽談合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。