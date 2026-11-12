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CoreWeave擬再借40億美元 輝達若撤換黃仁勳將添籌資變數

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
CoreWeave周三股價大漲約25%，債券價格也上揚。路透
CoreWeave周三股價大漲約25%，債券價格也上揚。路透

CoreWeave上修全年營收預測、減輕市場對債務負擔的疑慮後，計劃透過投資級貸款籌措至少40億美元。不過，輝達（NVIDIA）傳出物色執行長接班人，也讓CoreWeave、Nebius等AI基礎建設業者未來能獲得多少支持，增添變數。

彭博引述知情人士報導，這筆籌資案由摩根士丹利和三菱日聯金融集團（MUFG）主導，將分階段向投資人聯貸，最快下周推出。計畫尚未敲定，仍可能改變。

CoreWeave本身的信用評等為非投資級，過去高度仰賴高收益債市場籌資擴建。但CoreWeave也透過晶片和相關合約作為債務擔保，取得較低的舉債成本，新貸款預料將採類似架構。CoreWeave和摩根士丹利不予置評，MUFG未回覆置評請求。

CoreWeave周二將今年營收預測上修至130億至133億美元，高於先前預估區間，也超過華爾街平均預估的129億美元。管理層並表示，預計很快再取得一筆投資級貸款，有助降低利率。財報公布後，CoreWeave周三股價大漲約25%，債券價格也上揚。

CoreWeave為Meta等業者提供算力。投資人近日愈來愈擔心，大筆AI基礎建設支出能否回本，這筆新貸款將考驗市場承接CoreWeave債務的意願。

CoreWeave今年3月已透過一筆投資級貸款籌得85億美元，評等主要反映Meta客戶合約提供的支持。貸款分為兩部分，浮動利率部分為擔保隔夜融資利率（SOFR）加2.25個百分點，固定利率部分約為5.9%。

CoreWeave在周二法說會上說，按初步洽談情況，新貸款殖利率可能介於7%至7.5%，約為目前非投資級債券交易殖利率的一半。

彭博行業研究指出，輝達據報規劃接班，為CoreWeave、Nebius及整條AI基礎建設供應鏈帶來中期風險，但短期內，輝達對合作夥伴和生態系的支持預料不致受到太大影響。

華爾街日報報導，輝達董事會準備撤換黃仁勳；彭博則報導，輝達已委託外部業者物色執行長人選。輝達目前已確認展開獨立調查，尚未宣布更換執行長。Nebius將於11月12日公布財報。

彭博分析師認為，最大的風險是「黃仁勳溢價」減弱。若輝達減少股權投資、擔保、算力容量支持和居中協調，即使算力需求仍在，以GPU為擔保的債務也可能被市場重新評價，部分原本勉強可行的建案則可能改變安排。

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