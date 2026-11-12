輝達將砸100億美元入股Anthropic！昔為AI監管互嗆 如今彼此需要？

Anthropic與輝達（NVIDIA）過去沒做彼此多少生意，就各自躋身全球價值最高企業之列，兩位執行長還曾經為了AI監管公開交鋒。如今，兩家公司的命運卻愈來愈緊密相連：Anthropic準備上市募資，而黃仁輝帶領的輝達預計將投入約100億美元；市場寄望這樁上市案能為低迷的AI股帶來提振。

Anthropic周二開始向投資人招手，進行IPO，估值最高可能達到1.4兆美元。根據公開說明書，輝達計劃在Anthropic上市後立即投資約100億美元，約占後者本月預計籌得新資金的10%，金額遠高於微軟（Microsoft）、台積電等供應商規劃的新投資。

這筆投資正值黃仁勳處境艱難之際。他接連爆出婚外情，董事會已宣布調查。輝達股價過去一周跌逾兩成，市值蒸發超過5,000億美元。

Anthropic若能順利上市，也有利輝達的晶片生意。Anthropic需要資金支付龐大的算力開銷，輝達則向它及SpaceX等算力供應商銷售先進AI晶片。

兩家公司過去並不親近。Anthropic早期主要獲得Alphabet與亞馬遜（Amazon）支持，也積極採用兩家公司自行開發的晶片，減少對輝達的依賴。黃仁勳今年受訪時承認，未能及早投資Anthropic，是自己錯失的機會。

分散晶片來源讓Anthropic受益。相較於更依賴輝達晶片與資金的OpenAI，Anthropic燒錢程度較低，並在公開說明書中將多晶片運算方式列為改善財務表現的關鍵競爭優勢。

但隨著業務加速成長，Anthropic仍需要更多算力。截至2025年9月的單季營收突破10億美元後，既有合作夥伴難以提供足夠的晶片與資料中心容量，促使它找上輝達與微軟，並在去年11月簽下重大合作協議。

宣布合作時，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）表示：「輝達一直引領這個領域，也在許多方面促成了整場AI熱潮。」他並強調，這項協議只是兩家公司合作的起點。