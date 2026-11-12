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黃仁勳恐丟輝達執行長？傳董事會擬撤換 婚外情時間軸一次看

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。法新社
輝達執行長黃仁勳。法新社

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳連爆婚外情並捲入疑似中國間諜疑雲，董事會正準備將他撤換。

「華爾街日報」（WSJ）整理整起風波關鍵時間軸如下：

● 2023年

黃樂曾任新加坡資料中心業者Megaspeed主管，而這家公司是在2023年從中國企業「第七大道控股」（7Road Holdings）分拆成立的。

Megaspeed計劃採用輝達晶片，在東南亞建置資料中心，再將雲端運算能力出租給客戶。

● 2024年6月

在一場科技會議期間，黃仁勳、黃樂以及業界其他高階主管，被拍到一同出席在台北舉行的會後派對。

● 2024年底

美國商務部開始調查Megaspeed，以及晶片可能直接轉運至中國、違反出口管制規定情事。

● 2025年5月

黃仁勳再次被拍到與黃樂一同現身台北，在一場產業會議期間參加私人晚宴。

● 2025年10月9日

「紐約時報」報導，聯邦人員正在調查Megaspeed及晶片可能出口至中國一事，以及黃樂與黃仁勳之間的關係。

● 2025年10月28日

黃仁勳在華府的輝達峰會上，發表一場帶有「讓美國再次偉大」（MAGA）主題色彩的演說，讚揚美國總統川普（Donald Trump）的政策。

● 2025年10月30日

川普飛抵韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行峰會。在圍繞這趟行程的討論中，政府內部對中鷹派人士說服川普勿答應黃仁勳的請求，也就是批准輝達Blackwell晶片銷往中國。

● 2025年12月8日

川普同意讓輝達將效能較低的H200晶片直接出口至中國，條件是將銷售額的25%上繳聯邦政府。

● 2026年春季

知情人士透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）督導起草一份機密備忘錄，示警黃仁勳與黃樂有私人關係。此時，司法部已開始主導對Megaspeed的調查。

● 2026年5月13日

黃仁勳於最後一刻加入川普的訪中行程，在阿拉斯加州登上總統專機「空軍一號」（Air Force One），與其他企業高階主管同行。

● 2026年9月14日

黃仁勳接受All-In Podcast訪問期間接到川普來電，兩人讚揚彼此，以及川普對AI採取寬鬆監管的策略。

● 2026年10月8日

川普頒發「國家科學獎章」（National Medal ofScience）給黃仁勳及其他企業高階主管。

● 2026年10月29日至11月1日

紐時、華爾街日報等媒體報導，美國情報官員去年曾擔心黃樂是中國情報資產，以及她與黃仁勳關係緊密。

輝達發言人黎卓（John Rizzo）表示：「黃仁勳與黃女士的互動並非不尋常或意料之外。與客戶會面是執行長工作的一部分；黃仁勳每年都會與數以千計客戶的高階主管交談。」

● 2026年11月8日

黃仁勳首度證實出軌。輝達董事會開始調查，他是否在與黃樂發展婚外情期間，向她洩露機密。

被問及黃仁勳是否應繼續擔任執行長時，川普表示：「我想是的，喔，對，當然。」他還說：「我認為他是個正直的人，我想他有他的理由。」

● 2026年11月9日

川普在記者會上表示已與黃仁勳談過。川普說：「我問他：『你知不知道她是間諜？』他說：『我完全不知道她是間諜。』我真的相信他。」

● 2026年11月11日

知情人士透露，輝達董事會正準備撤換其創辦人兼執行長黃仁勳，最快於11日召開會議，決定他的去留。

紐時另外報導，黃仁勳與一名直接向他報告的輝達高階主管有婚外情。

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