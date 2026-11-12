黃樂心機全曝光！昔日同學揭她赴藍帶學法餐「為老公做飯」 與黃仁勳長女同校

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波延燒，據傳與黃仁勳發展出婚外情的中國女子黃樂（Alice Huang），曾赴法國知名藍帶國際廚藝餐旅學院（Le Cordon Bleu）學習法式料理。

根據作家崔成浩於X轉述，黃樂的昔日同學爆料，黃樂曾是她們B組口中的「黃阿姨」，並曝光當時黃樂的照片，回憶她當時給人憨厚老實、茫然無知的印象，還曾在同學群組透露，學習藍帶廚藝是為了「做飯給老公吃」。

巧合的是，黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）也曾在藍帶廚藝學院巴黎及倫敦校區接受糕點與葡萄酒相關訓練，兩人的求學背景意外出現交集，讓崔成浩直呼黃樂果然是有計畫性為接近黃仁勳，於是像他的女兒一樣，系統性地接受法國料理訓練。也由於這樣，讓她不斷提升自己的技能和資歷，為與菁英人士互動奠定了堅實的基礎。

此外，崔成浩還轉述爆料，表示黃樂曾於2006年在香港浸會大學攻讀媒體管理碩士，當時的導師為香港知名影星蕭芳芳的第二任丈夫、已逝香港新聞界重量級人物張正甫。據認識她的人稱，她當時的英語不太好，由於畢業於職業中學，只有透過進修課程獲得學士學位，並在雅思取得6.5分後，才能被香港浸會大學研究生課程錄取，她在畢業後透過校友推薦進入湖南電視台擔任記者。