黃仁勳會戳破AI泡沫？輝達雖非大到不能倒 13兆承諾恐成AI供應鏈炸彈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入桃色間諜醜聞後又再度爆出婚外情，最新傳出輝達董事會正準備解除執行長黃仁勳的職務。一連串風波引發一項令人憂心的問題：輝達「大到不能倒」嗎？是否會透過輝達為支撐AI熱潮所建立的「AI循環融資」資金鏈，使得危機擴散出去？

CNBC網站分析，輝達若出問題，不至於引發類似2008年金融海嘯危機，卻可能因在龐大「AI循環融資」扮演的核心角色，波及整個AI供應鏈。

輝達被暱稱「AI央行」 但不會像銀行一樣造成流動性危機

近幾年來，輝達為了協助整個AI產業成長，已對其他企業做出數千億美元的財務承諾，因而獲得「AI央行」的稱號。聯準會（Fed）及其他金融機構正密切監控AI產業是否可能出現突發事件，進而動搖全球金融體系。

早在今年7月，Fed官員便已討論，若AI產業出現問題，市場可能發生「大範圍資產重新定價」的情況。

不過，分析師、現任及前任金融官員認為，2007至2008年金融危機重演可能性不高。曾掌管美國聯邦存款保險公司（FDIC）的貝爾（Sheila Bair）表示，輝達「完全不是銀行意義上那種大到不能倒的企業」。

與陷入困境的銀行不同，輝達不容易因市場信心突然流失而陷入危機。即使發生問題，輝達仍能持續生產客戶願意購買的產品，而且龐大的股東權益也能提供緩衝。

但貝爾表示，監管機關仍必須密切留意銀行及整體金融體系對輝達和其他類似企業的曝險程度，「輝達若倒下，將會是一場極具震撼性的重大事件」。

輝達股價從10月6日高點至周三收盤已下跌27%，周三盤後交易再跌8%。

儘管如此，密切追蹤AI產業背後資金流向的人士表示，即使輝達股價進一步大幅下跌，也不太可能引發監管機關所防範的那種系統性金融問題。

輝達GPU若價值大跌 投資人將質疑舉債購買晶片的企業

然而，AI產業帶來的風險，仍讓部分金融官員夜不能寐，主要擔心支撐AI熱潮的多項因素可能同時逆轉。

舉例來說，如果輝達GPU晶片價值下跌，投資人可能開始質疑，那些舉債購買晶片的企業是否還有能力償還債務。

在這種情況下，大型科技公司原本提供給產業其他業者的財務支援，可能突然從成長助力轉變為拖累。科技企業可能同時面臨信用問題與股價下跌的雙重打擊，進一步波及整體經濟。

國際貨幣基金（IMF）全球市場分析部門副主任傑森·吳（Jason Wu）表示這值得擔憂，「因為經濟與金融市場都建立在同一根支柱上，這意味著市場一旦回檔，兩者之間可能產生相互強化的負面效應」。

傑森·吳曾在IMF報告中撰文，警告AI企業及投資人槓桿持續增加，可能引發更廣泛金融問題。例如包括Google在內所謂「超大規模雲端業者」，在1.5兆美元的投資級債券市場中，發債占比短短兩年內便從1%攀升至10%。

避險基金及散戶投資人也透過借錢買股票，或投資本身內含槓桿的基金，讓原本就具有風險的押注進一步升高。

「新雲端業者」可能成為海嘯第一排 「AI循環融資」資金鏈牽連廣

輝達正處於這一切的核心。輝達多次出手支援規模較小、被稱為「新雲端業者」的AI公司，像是CoreWeave、Nebius、IREN等，這些企業利用輝達晶片建置資料中心，再將運算容量出租給其他公司。簡單來說，就是輝達借錢或資助這些新雲端業者，這些業者再買進輝達晶片，支撐營運業務。

輝達今年7月揭露，已承諾向這些企業購買最高達360億美元的雲端服務。這類安排一方面確保輝達AI晶片未來有更多客戶，另一方面也讓這些新型雲端業者更容易取得融資。

這也就是AI產業當前所謂的「循環融資」情況。當業務持續成長時，大型企業協助客戶購買自家產品，確實可能創造雙贏。但如果輝達無法履行承諾，衝擊就可能沿著整個資金鏈擴散，波及舉債的企業，以及提供貸款的銀行。

哥大金融學教授估計 輝達相關財務承諾總額約4,000億美元

輝達的其他財務承諾還包括，對OpenAI與SB Energy規劃在美國俄亥俄州興建的大型資料中心專案，提供最高1,050億美元、分階段履行的擔保，但須符合特定條件。另外，輝達也承諾為華爾街金融機構推出的5,000億美元信貸計畫，提供1,250億美元擔保支持。

哥倫比亞商學院金融學教授范尼厄溫伯格（Stijn Van Nieuwerburgh）估計，輝達相關承諾總額約4,000億美元（約新台幣13.15兆元）。即便輝達股價已下跌，這4,000億美元仍只占輝達當前約4兆美元市值的一小部分。

他表示：「輝達必須瀕臨滅亡，這些擔保才可能全部陷入危機……目前整個體系仍有相當龐大的股東權益作為緩衝。」

另一方面，其他企業早已設法進軍輝達利潤豐厚的晶片市場，像是超微（AMD）、博通（Broadcom）、英特爾、Google、微軟及OpenAI，都已著手開發自家的AI晶片。長期來看，這些產品可能取代輝達的晶片，進而限制輝達若發生問題時，對整體經濟造成的衝擊。