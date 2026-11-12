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黃仁勳風波燒向晶片出口…分析師警告輝達H200禁售 大陸恐減損50億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普據傳周四再次批准，對涉嫌把輝達晶片轉運至大陸的業者採取行動，作決定前還致電馬斯克徵詢意見。美聯社
川普據傳周四再次批准，對涉嫌把輝達晶片轉運至大陸的業者採取行動，作決定前還致電馬斯克徵詢意見。美聯社

黃仁勳婚外情風波擴及美國晶片出口政策，國會兩黨議員要求他辭去輝達（NVIDIA）執行長職務，也考慮傳喚他來說明。Axios報導，川普已批准查辦涉嫌將輝達先進AI晶片轉運至中國大陸的業者，但商務部遲未執行。分析師警告，若美方重新禁止H200銷陸，或堵住東南亞資料中心的供貨管道，輝達可能面臨資產減損和營收風險。

CNBC報導，參院銀行委員會共和黨籍議員克芮麥（Kevin Cramer）周三再次要求黃仁勳辭職。他擔心，黃樂掌握哪些可用來要脅黃仁勳的資訊，外界無從得知，美國國安不能承受這項風險。

民主黨籍眾議員蘇柏曼楊（Suhas Subramanyam）和共和黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）也主張黃仁勳下台。蘇柏曼楊認為，必須立即查清輝達和大陸之間發生什麼事，以及川普政府知道多少、為何沒有採取行動。

眾院外交、對中及情報三個委員會的共和黨籍主席，已要求黃仁勳18日出席閉門簡報。議員周三下午表示，尚未收到答覆，若黃仁勳不同意出席，將考慮發出傳票。

民主黨明年1月將接掌國會兩院，對白宮和輝達的調查可能進一步增加。國會也正爭取在本年度《國防授權法案》納入《AI監督法案》（AI Overwatch Act）、MATCH Act和《晶片安全法案》（Chip Security Act）等提案，加強限制大陸取得先進晶片的管道。

Axios訪問六位聽取過簡報或參與討論的高層消息人士，報導川普周四再次批准，對涉嫌把輝達晶片轉運至大陸的業者採取行動，作決定前還致電馬斯克徵詢意見。

據報導，財政部長貝森特、國務卿兼國安顧問盧比歐、國防部長赫格塞斯及美國貿易代表葛里爾，在白宮戰情室開會時，要求商務部長盧特尼克說明，為何遲遲不執行出口管制，尤其遲遲未對涉入間諜疑雲的Megaspeed採取行動。

盧特尼克表示須先請示川普，眾人隨後前往橢圓形辦公室。馬斯克支持加強管制，盧特尼克則警告，此舉將引發對陸貿易戰。消息人士說，其他官員反駁，北京早已在採取他所擔心的行動。

川普最後說：「就這麼辦。」但據消息人士轉述，離開辦公室後，盧特尼克又表示，要先擬出幾個方案再回報。其他官員要求他立即執行，截至報導刊出仍未落實。

美國商務部發言人否認貝森特曾當面質問盧特尼克，對其他指控則未立即置評。

Axios另指出，川普在5月、8月和11月5日，都曾批准對付涉嫌轉運輝達晶片的業者，但盧特尼克和商務部次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）一直抗拒推進。

Baird分析師葛拉（Tristan Gerra）將輝達評等降至「中立」，目標價從500美元降至200美元。他列出的風險包括國會簡報、政府調查、可能產生的相關費用、營收影響，以及黃仁勳能否繼續擔任執行長。

葛拉認為，可能出現兩種情況。一是美國重新禁止H200銷往大陸，可能使輝達認列約50億美元資產減損。他推測，目前仍有少量晶片運往亞洲倉庫，部分等待大陸客戶接收。

另一種情況是，美方加強管制，堵住透過東南亞資料中心取得晶片的漏洞。Megaspeed也可能面臨美國司法部採取行動，促使區內其他有大陸客戶需求的資料中心業者，主動或被迫調整營運。

葛拉說，涉及大陸的GPU需求，過去一直高於華爾街估算。不過，美國雲端業者目前對輝達晶片的需求遠超過供給，因此東南亞需求若減少，到明年仍可由其他客戶承接。

風險在於出貨調整的時間。如果大陸相關需求消失，或輝達限制向東南亞資料中心供貨，恰逢大型雲端業者支出受限、無法即時補上，營收衝擊就可能集中在某一季。

葛拉也擔心，零組件供應不足和需求可能轉弱，將拖延2027年資料中心擴建。他估計，超大規模資料中心業者的AI支出年增率可能降至40%或更低。在相關疑慮釐清前，他認為輝達股價充其量只能維持區間震盪。

摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）周三也依內部停損政策，將輝達移出首選名單。自10月2日列為首選以來，輝達股價已下跌逾25%。摩爾維持「加碼」評等，但指出，黃仁勳對輝達策略方向極為重要，人事前景未明，仍是短期風險。

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